Montoro assume protagonismo no Botafogo após saída de Savarino

Montoro assume protagonismo no Botafogo após saída de SavarinoJoia argentina se destacou na goleada sobre o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos
O Botafogo vive uma crise financeira e sofreu perdas importantes como as saídas de Marlon Freitas e Savarino. Contudo, há males que vem para o bem. Com as saídas, o meia Montoro ganhou mais holofotes, recebeu a camisa 10 e assumiu o papel de protagonista no time de Martín Anselmi. A joia argentina, aliás, se destacou na goleada sobre o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), pela 1ª rodada do Brasileirão.
Novo camisa 10 do Botafogo, Montoro comandou o ataque na goleada sobre o Cruzeiro. O jovem argentino atuou com liberdade para flutuar pelos lados, principalmente pela esquerda, e por dentro — papel semelhante a Savarino, que deixou o Alvinegro rumo ao Fluminense. Assim, ele participou da jogada do primeiro gol e deu assistência para o segundo. Ou seja, foi um verdadeiro regente alvinegro.
“Montoro tem que jogar como (camisa) 10 e correr como oito. Já falei para ele. Ele trabalha para isso, é um jogador muito inteligente. Não é apenas bom, é também inteligente. É tudo que um treinador quer. Mas também quero valorizar o trabalho de toda a equipe”, disse o técnico Martín Anselmi após a goleada sobre o Cruzeiro.
Com a goleada, o Botafogo aplicou a maior vitória da primeira rodada e assumiu a liderança do Brasileirão. O Cruzeiro, por sua vez, ficou na lanterna. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Nilton Santos, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Depois, encara o Grêmio, quarta-feira (4), às 21h30, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Brasileirão.
