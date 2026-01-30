Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Montoro assume protagonismo no Botafogo após saída de Savarino

Montoro assume protagonismo no Botafogo após saída de Savarino

Joia argentina se destacou na goleada sobre o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo vive uma crise financeira e sofreu perdas importantes como as saídas de Marlon Freitas e Savarino. Contudo, há males que vem para o bem. Com as saídas, o meia Montoro ganhou mais holofotes, recebeu a camisa 10 e assumiu o papel de protagonista no time de Martín Anselmi. A joia argentina, aliás, se destacou na goleada sobre o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), pela 1ª rodada do Brasileirão.

Novo camisa 10 do Botafogo, Montoro comandou o ataque na goleada sobre o Cruzeiro. O jovem argentino atuou com liberdade para flutuar pelos lados, principalmente pela esquerda, e por dentro — papel semelhante a Savarino, que deixou o Alvinegro rumo ao Fluminense. Assim, ele participou da jogada do primeiro gol e deu assistência para o segundo. Ou seja, foi um verdadeiro regente alvinegro.

“Montoro tem que jogar como (camisa) 10 e correr como oito. Já falei para ele. Ele trabalha para isso, é um jogador muito inteligente. Não é apenas bom, é também inteligente. É tudo que um treinador quer. Mas também quero valorizar o trabalho de toda a equipe”, disse o técnico Martín Anselmi após a goleada sobre o Cruzeiro.

Com a goleada, o Botafogo aplicou a maior vitória da primeira rodada e assumiu a liderança do Brasileirão. O Cruzeiro, por sua vez, ficou na lanterna. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Nilton Santos, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Depois, encara o Grêmio, quarta-feira (4), às 21h30, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar