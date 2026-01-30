Mirassol libera e Lucas Ramon antecipa chegada ao São Paulo

Mirassol libera e Lucas Ramon antecipa chegada ao São PauloTricolor conseguiu acordo com Leão Caipira que o lateral chegasse ao time antes do término do seu contrato
O São Paulo conseguiu chegar a um acordo com o Mirassol para antecipar a chegada do lateral-direito Lucas Ramon ao clube. O jogador já havia assinado um pré-contrato com o Tricolor, mas tinha vínculo com o clube do interior paulista até o dia 5 de maio.
Por conta disso, o Leão Caipira não queria liberar o atleta sem receber uma compensação financeira. Por outro lado, o São Paulo se recusou a fazer um pagamento pelo lateral. Entretanto, Lucas Ramon e seus empresários aceitaram abrir mão dos valores que tinham para receber do Mirassol, o que facilitou a liberação.
Anteriormente, o Tricolor contava com o lateral apenas para o mês de maio. Porém, com a reviravolta, o jogador já é esperado na próxima segunda-feira (02), para ser apresentado como reforço e integrar o elenco de Hernán Crespo.
Lucas Ramon assinará com o São Paulo por duas temporadas. O jogador disputará a posição com Cédric Soares e Maik, que têm revezado a titularidade neste começo de ano. O lateral é o quarto reforço do Tricolor para 2026, junto com Danielzinho, Carlos Coronel e Dória.
