Michael rescinde com o Flamengo e fica livre no mercado

Ponta, que tinha vínculo até o fim de 2028, deixa o clube sem custos e viaja já nesta sexta-feira (30/1) rumo à Arábia Saudita / Crédito: Jogada 10

A segunda passagem do ponta Michael pelo Flamengo chegou ao fim. Nesta sexta-feira (30/1), o jogador de 29 anos rescindiu amigavelmente o contrato com o clube rubro-negro, que não contava mais com seus serviço. Não à toa, Michael sequer entrou em campo em 2026 pela equipe da Gávea. Assim, de acordo com publicação do próprio clube via site oficial, o camisa 30 assinou pela manhã sua rescisão com o Flamengo, ficando livre para assinar com qualquer time sem custos. Dessa forma, segundo a jornalista Raisa Simplicio, ele viajará para a Arábia Saudita, onde dará sequência à sua carreira.

