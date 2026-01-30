Mercado de sexta (30): Michael rescinde com o Fla, e Veiga deixa Palmeiras

Ponta está de malas prontas rumo à Arábia Saudita, enquanto Veiga jogará no México; veja mais do mercado da bola desta sexta (30) / Crédito: Jogada 10

O mercado da bola segue ativo nesta sexta-feira (30/1), dia seguinte ao fim da primeira rodada do Brasileirão. E há novidades importantes, como a saída de Michael do Flamengo, e de Raphael Veiga do Palmeiras. Confira aqui no Jogada10, então, tudo o que de melhor está rolando no mercado! LEIA MAIS: Champions: playoffs terão reencontro de Real e Benfica e duelo francês

Michael rescinde e fica livre no mercado A segunda passagem do ponta Michael pelo Flamengo chegou ao fim. Nesta sexta, o jogador de 29 anos rescindiu amigavelmente o contrato com o clube rubro-negro, que não contava mais com seus serviços. Não à toa, Michael sequer entrou em campo em 2026 pela equipe da Gávea.

Assim, de acordo com publicação do próprio clube via site oficial, o camisa 30 assinou pela manhã sua rescisão com o Flamengo, ficando livre para assinar com qualquer time sem custos. Dessa forma, segundo a jornalista Raisa Simplicio, ele viajará para a Arábia Saudita, onde dará sequência à sua carreira. Palmeiras empresta Raphael Veiga Palmeiras e América do México acertaram o empréstimo de Raphael Veiga até o fim da temporada. O meio-campista é esperado nos próximos dias em território mexicano para realizar exames médicos e, na sequência, ser oficialmente apresentado pelo novo clube. Antes da viagem, Veiga fará sua despedida do elenco alviverde nesta sexta, na Academia de Futebol, encerrando temporariamente uma trajetória marcada por títulos e protagonismo.