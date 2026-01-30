Marinho deixa de lado “sabia não” e procura desconstruir imagem

Atacante revela que já faturou com meme e tenta ratificar bom futebol: "Não sou um Neymar, mas sou muito bom no que eu faço" / Crédito: Jogada 10

Marinho voltou ao Vitória após 10 anos da sua primeira passagem pelo clube. Para além de suas atuações, o jogador ficou conhecido por um “meme” nas redes sociais e que até rendeu dinheiro. No entanto, o atacante não quer ficar com a fama de um jogador folclórico e busca trabalhar para descontruir imagem fora de campo. “Recebi uma proposta para liberar os direitos da fala, foi R$ 70 mil na época. Tem que fazer dinheiro também, o “sabia não” tinha que servir para alguma coisa (risos)”, disse o jogador à Vitória TV.

A declaração, aliás, foi dada em 2015, quando ele defendia o Ceará e ficou surpreso ao saber que estava suspenso para o próximo jogo do time. Com o viral da entrevista, Marinho ficou conhecido como um jogador folclórico. Para tirar essa fama, ele conta que passou a trabalhar para apagar a imagem.

“Chegou um momento que eu percebi que precisava apagar um pouco desse “sabia não”, para não ficar só nisso. Foi a época que fiz o gol contra o Botafogo e coloquei o nome de “mini míssil aleatório” e deu certo. Bloqueou o “sabia não”, tudo certo. As coisas foram acontecendo. Em outro momento, fiz um gol, e um repórter perguntou qual o nome que eu daria. Falei que isso é trabalho, não vou ficar dando nome para gol porque daqui a pouco vai faltar nome para dar. Muita gente fica me tirando para meme, engraçado, mas eu também trabalho muito”, destacou. “Não sou um Neymar, mas sou muito bom no que eu faço porque trabalho muito”, destacou. O que aconteceu? Jogador do Ceará à época, Marinho marcou um gol, tirou a camisa na comemoração e recebeu cartão amarelo. Na entrevista após a partida, o atacante, assim, se surpreendeu ao saber que estaria suspenso para o jogo seguinte do time.