Liverpool x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 24ª rodada da Premier League 2025/26
A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Liverpool e Newcastle se enfrentam neste sábado (31), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será um confronto direto na tabela e coloca frente a frente duas equipes que buscam se firmar na briga por uma vaga nas próximas competições europeias.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Liverpool
O Liverpool abriu a rodada na 6ª posição, com 36 pontos, e chega embalado após a goleada por 6 a 0 sobre o Qarabağ no meio de semana, pela última rodada da fase de liga da Champions. A vitória, inclusive, garantiu a terceira posição geral e a vaga direta nas oitavas de final. Antes disso, porém, havia sido superada pelo Bournemouth por 3 a 2 na Premier League.
Para o duelo em Anfield, o técnico Arne Slot terá baixas importantes, como Ibrahima Konaté, Conor Bradley e Joe Gomez. Mesmo assim, a tendência é de um time forte em campo, já que a maioria dos titulares segue à disposição.
Como chega o Newcastle
Por outro lado, o Newcastle aparece em 9º lugar, com 33 pontos. O time vem de um empate com o PSG na Champions, resultado que garantiu o clube nos playoffs do mata-mata. Na Premier League, contudo, o time sofreu derrota por 2 a 0 para o Aston Villa na rodada passada.
Contra o Liverpool, o Newcastle também terá problemas para montar a equipe. Joelinton e Fabian Schär continuam fora por lesão, enquanto Bruno Guimarães é tratado como dúvida.
Inside Training!Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags