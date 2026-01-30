Leeds x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 24ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

As emoções da Premier League 2025/26 estão de volta. Neste sábado (31), Leeds e Arsenal se enfrentam às 12h (de Brasília), na partida de abertura da 24ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Ellen Road, em Leeds, e os Gunners tentam encerrar a fase ruim na liga inglesa. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Leeds O Leeds chega bem preparado para o confronto contra o Arsenal após uma semana cheia de treinos. A equipe entrou em campo pela última vez na segunda-feira (26), quando ficou no empate fora de casa com o Everton. Dessa maneira, o resultado manteve o Leeds com seis pontos de vantagem sobre o West Ham, primeiro time na zona de rebaixamento. Agora, diante dos Gunners, o time comandado por Daniel Frank aposta no bom retrospecto em casa, onde está invicto há cinco partidas, para arrancar pontos do líder da Premier League. Para o duelo deste sábado, o Leeds segue sem poder contar com Jaka Bijol e Lukas Nmecha, lesionados, enquanto Daniel James e Gudmundsson podem voltar ao time.

Como chega o Arsenal Por outro lado, o Arsenal chega pressionado e atravessa seu pior momento nesta edição da Premier League. Além de vir de uma derrota em casa para o Manchester United, o time não vence há três rodadas. Dessa maneira, a vantagem na liderança caiu para quatro pontos em relação ao vice-líder Manchester City. Contudo, o Arsenal garantiu a classificação direta para as oitavas de final da Champions com campanha perfeita, vencendo todos os jogos da fase de liga. O triunfo mais recente veio com um time alternativo contra o Kairat, no meio de semana, já que a vaga estava assegurada e Mikel Arteta decidiu poupar alguns titulares. Por fim, o técnico Mikel Arteta não poderá contar com os zagueiros Jurrien Timber e Saliba, além do jovem Max Dowman, todos lesionados.