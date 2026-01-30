Lazio vence o Genoa nos acréscimos em jogo eletrizante no Italiano

Cataldi decide de pênalti no apagar das luzes, equipe romana faz 3 a 2 no Estádio Olímpico e volta a vencer na Serie A

Em uma partida repleta de emoções e marcada por três cobranças de pênalti, a Lazio venceu o Genoa por 3 a 2, nesta sexta-feira (30), na abertura da 23ª rodada do Campeonato Italiano. O gol da vitória saiu nos acréscimos, aos 55, com Cataldi, garantindo o retorno da equipe aos triunfos no Estádio Olímpico de Roma, algo que não acontecia desde novembro.

Dessa maneira, a Lazio subiu para a 8ª posição, com 32 pontos, a oito do Como, que abre o G6 do Campeonato Italiano. No entanto, o clube da capital ainda pode ser ultrapassado no decorrer da rodada.

Por outro lado, o Genoa encerrou uma sequência de quatro jogos de invencibilidade. Assim, o clube permanece em 16º lugar, com 23 pontos, seis de vantagem para a Fiorentina, que abre a zona de rebaixamento.

O jogo

O primeiro tempo teve poucas emoções, com ritmo baixo e a Lazio sem acertar o alvo. Porém, a história mudou após o intervalo. Assim, aos 11 minutos, Pedro abriu o placar em cobrança de pênalti confirmada pelo VAR, e pouco depois, aos 17, Kenneth Taylor ampliou após boa jogada de Isaksen.

Contudo, o Genoa reagiu rápido e buscou o empate. Malinovskyi descontou de pênalti aos 19 minutos, e Vitinha deixou tudo igual aos 30, aproveitando sobra na área após escanteio. Nos acréscimos, o VAR voltou a intervir e Cataldi converteu nova penalidade para garantir a vitória da Lazio no último lance.