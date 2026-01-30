Kaio Jorge, atônito: “Não sei o que aconteceu com o Cruzeiro no segundo tempo”

Atacante diz que o time, que dominou no primeiro tempo, não fez a partida dos sonhos na etapa final, e acabou levando 4 a 0 do Botafogo / Crédito: Jogada 10

Os jogadores do Cruzeiro deixaram atônitos o gramado do Nilton Santos na noite desta quinta-feira, 29/1. Afinal, a estreia não poderia ser pior. Uma surra imposta pelo Botafogo, que goleou por 4 a 0, com todos os gols no segundo tempo. E já com a torcida apreensiva com o time de Tite, que no Mineiro vem de derrota no clássico para o Atlético e agora soma mais um fracasso no Brasileiro. Kaio Jorge, que no primeiro tempo chegou a marcar um gol, anulado por impedimento, disse que não conseguiu entender o motivo de o Cruzeiro, que chegou a dominar boa parte da etapa inicial — quando perdeu boas chances e anulou o ataque do Botafogo — ter caído tanto no segundo tempo.

“Fomos bem no primeiro tempo, criando chances, e não sei o que ocorreu no segundo tempo. A equipe deixou a desejar e temos de pedir desculpas ao torcedor, mas hoje não aconteceu do jeito que a gente desejava. Agora é trabalhar.”