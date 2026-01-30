Kaio Jorge, atônito: “Não sei o que aconteceu com o Cruzeiro no segundo tempo”Atacante diz que o time, que dominou no primeiro tempo, não fez a partida dos sonhos na etapa final, e acabou levando 4 a 0 do Botafogo
Os jogadores do Cruzeiro deixaram atônitos o gramado do Nilton Santos na noite desta quinta-feira, 29/1. Afinal, a estreia não poderia ser pior. Uma surra imposta pelo Botafogo, que goleou por 4 a 0, com todos os gols no segundo tempo. E já com a torcida apreensiva com o time de Tite, que no Mineiro vem de derrota no clássico para o Atlético e agora soma mais um fracasso no Brasileiro.
Kaio Jorge, que no primeiro tempo chegou a marcar um gol, anulado por impedimento, disse que não conseguiu entender o motivo de o Cruzeiro, que chegou a dominar boa parte da etapa inicial — quando perdeu boas chances e anulou o ataque do Botafogo — ter caído tanto no segundo tempo.
“Fomos bem no primeiro tempo, criando chances, e não sei o que ocorreu no segundo tempo. A equipe deixou a desejar e temos de pedir desculpas ao torcedor, mas hoje não aconteceu do jeito que a gente desejava. Agora é trabalhar.”
Kaio Jorge sabe que a cobrança será muito grande nos próximos dias, afinal o Cruzeiro, que terminou tão bem a temporada 2025, não é a sombra da equipe do ano passado, mesmo com a base mantida e a contratação de Gerson.
“Com certeza, a gente está numa equipe com grande cobrança. A torcida do Cruzeiro não teve o resultado positivo como a gente queria, mas temos jogo contra o Betim, no Mineiro, e depois contra o Coritiba, pela segunda rodada do Brasileiro. Não foi a partida dos sonhos e vamos ter outra postura.”
Kaio Jorge e o Cruzeiro treinam nesta sexta
Apenas Kaio Jorge falou ainda no campo. Mas nenhum jogador cruzeirense concedeu entrevista na zona mista.Assim, somente Tite atendeu a imprensa. Na sequência, a delegação seguiu para Minas ainda nesta madrugada e, já nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), realizará um treino.
Pelo que disse na coletiva, Tite deve escalar força máxima a partir de agora em todos os jogos do Campeonato Mineiro.
