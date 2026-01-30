John Textor detona vazamentos no Botafogo e garante permanência e Danilo e Montoro

Proprietário da SAF do Glorioso tentou explicar negociação de titulares da equipe para o Nottingham Forest (Inglaterrra) / Crédito: Jogada 10

Em entrevista à Botafogo TV, canal no YouTube do clube carioca, John Textor criticou o vazamento de informações do Botafogo. A fala do dirigente faz referência às notícias publicadas na tarde desta quinta-feira (29), que afirmam que o dirigente negociava as saídas de Danilo e Montoro para o Nottingham Forest (Inglaterra). “Em relação às reportagens envolvendo Danilo e Montoro, posso afirmar que a informação vazou para a imprensa tão rapidamente quanto chegou ao meu telefone. Recebi uma proposta. Obviamente, me preocupa que essas reportagens cheguem à imprensa de forma tão negativa, vazadas em uma organização tão grande, por alguém que gosta de criar divisões nos torcedores”, disparou o dirigente.

Na sequência, o proprietário da SAF do Glorioso garantiu a permanência dos atletas, pelo menos por enquanto, e tentou esclarecer as notícias publicadas nesta quinta: “A ideia de que deixaríamos esses jogadores saírem durante esta janela de transferências é absolutamente falsa. Não assinarei nenhum contrato que permita a saída deles agora. Isso vale para qualquer um dos nossos principais jogadores. Quando você começa a falar sobre janelas futuras, está falando do futuro. Você não sabe o que vai acontecer no futuro”, iniciou.

“Temos uma grande janela chegando, uma grande pausa, a Copa do Mundo… Isso vai mudar tudo. Vamos ver como esses jogadores se desenvolvem durante esse período, mas vamos manter todos eles durante essa janela de transferências”, concluiu Textor. Textor garante a permanência da dupla no Botafogo Na mesma entrevista, John Textor ainda afirmou que as propostas de compra por Danilo e Montoro envolviam um novo empréstimo imediato para o Botafogo. O dirigente tentou se explicar, afirmando que está apenas analisando as ofertas e que ainda não tinha tomado nenhuma decisão. “Temos uma proposta de compra desses jogadores agora, com a opção de emprestá-los de volta para nós, para permanecerem conosco. Então, estou curioso para saber, nessa oferta, por quanto tempo podemos obter esse compromisso de mantê-los aqui, desenvolvendo-os e conquistando títulos. Posso dizer também que, na situação do Montoro, certamente buscaríamos manter uma porcentagem significativa dele mesmo depois que ele deixar o clube. Essas são apenas propostas que estão chegando e não devem ser divulgadas à imprensa. Eu não preciso responder a perguntas sobre coisas que ainda estamos considerando”, se explicou.

Por fim, o norte-americano comparou as situações de Danilo e Montoro a Endrick e Estêvão, vendidos pelo Palmeiras para o futebol europeu: “Acredito que qualquer proposta, com uma boa avaliação, que seja substancialmente maior do que pagamos, que nos permita manter o jogador aqui no clube, jogando pelo clube, da mesma forma que aconteceu com o Endrick ou com o Estêvão, é válida. São boas situações e estamos sempre abertos a elas, mas nenhum desses caras vai sair nessa janela de transferências”, finalizou o dirigente. Entenda crise na gestão do Botafogo A Justiça do Rio de Janeiro proibiu, nesta quinta-feira (29), a venda de jogadores e ativos do Botafogo. A decisão ocorre após uma ação movida pelo clube associativo, que cobra esclarecimentos sobre a gestão financeira comandada por John Textor. De acordo com o magistrado, Textor não cumpriu ordens judiciais anteriores, o que levou à proibição nesta quinta. Na ocasião, o TJ-RJ decidiu que o magnata não poderia negociar qualquer ativo do clube, inclusive jogadores, sem avisar o poder judiciário ou o Botafogo social. O Botafogo associativo argumenta que precisa de clareza total sobre a gestão financeira da SAF, principalmente após atrasos em pagamentos e movimentações no mercado da bola. A ação, assim, reforça o embate institucional entre a associação e a SAF. A Justiça ainda determinou um prazo de 48 horas para que John Textor se manifeste oficialmente nos autos.