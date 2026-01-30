Ivan deixa o Internacional após Remo divulgar acerto com o goleiro

Goleiro teve curto período como titular em sua passagem pelo Colorado. Na maior parte do tempo, foi a segunda ou a terceira opção / Crédito: Jogada 10

O goleiro Ivan optou em encerrar a sua passagem pelo Internacional ao aceitar a oferta do Remo. O clube paraense anunciou a contratação em definitivo do arqueiro, de 28 anos, nesta sexta-feira (30/01), e seu vínculo terá duração inicial até o final desta temporada. Antes de sacramentar sua saída, ele ainda atuou em uma oportunidade pelo Colorado em 2026. No caso, a derrota para o Ypiranga no Campeonato Gaúcho, em que a comissão técnica escalou uma equipe alternativa no duelo. Ivan já se encontra em Belém para fazer os exames médicos e, caso receba a aprovação do departamento médico, passará a integrar o elenco do Remo. O goleiro concedeu entrevista ao site oficial do clube e abordou sobre a nova missão.

“Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio na minha carreira. Vestir a camisa do Clube do Remo é uma grande responsabilidade, e chego com muita vontade de trabalhar, evoluir e ajudar o grupo a alcançar seus objetivos. Sei da força da torcida e espero, junto com meus companheiros, fazer uma grande temporada”, apontou o arqueiro.

Passagem discreta pelo Internacional O jogador chegou ao Inter no começo de 2024 e logo em sua estreia pela equipe sofreu uma grave lesão no joelho direito ao romper o ligamento cruzado anterior. A contusão obrigou que ele passasse por uma cirurgia para corrigir o problema. Já na reta final da temporada, ele retomou as condições de atuar após cerca de dez meses de tratamento. Ivan até voltou a estar presente na lista de relacionados, porém não entrou em campo. No ano seguinte, o arqueiro passou por novo procedimento cirúrgico, mas no joelho esquerdo. Com isso, retornou aos treinamentos com a temporada já em andamento.