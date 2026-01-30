Internacional destrava negociação com CSKA e se aproxima de acerto com Alerrandro

Colorado convence clube russo a emprestar o atacante até o final da temporada. Jogador foi artilheiro do Brasileirão em 2024 / Crédito: Jogada 10

O Internacional se aproximou da contratação do atacante Alerrandro. O Colorado conseguiu convencer o CSKA, da Rússia, a emprestar o jogador até o final da temporada. O clube russo não estava disposto a negociar, mas as conversas evoluíram nos últimos dias. A expectativa é de que a situação possa ser definida nesta sexta-feira, que é o prazo final para a inscrição de novos jogadores no Gauchão. No entanto, o Internacional prega cautela devido a complexidade da situação.