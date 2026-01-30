Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional destrava negociação com CSKA e se aproxima de acerto com Alerrandro

Colorado convence clube russo a emprestar o atacante até o final da temporada. Jogador foi artilheiro do Brasileirão em 2024
O Internacional se aproximou da contratação do atacante Alerrandro. O Colorado conseguiu convencer o CSKA, da Rússia, a emprestar o jogador até o final da temporada. O clube russo não estava disposto a negociar, mas as conversas evoluíram nos últimos dias.

A expectativa é de que a situação possa ser definida nesta sexta-feira, que é o prazo final para a inscrição de novos jogadores no Gauchão. No entanto, o Internacional prega cautela devido a complexidade da situação.

Alerrandro ainda está na Rússia e espera uma definição para retornar ao Brasil. Nas redes sociais, o atacante já se comporta como um jogador do Internacional. Curtiu postagens do clube e já segue os atletas do Colorado, como Alan Patrick, Bruno Henrique, Borré, entre outros.

Atualmente Paulo Pezzolano conta com Vitinho, Carbonero e Borré para o setor ofensivo. Alerrandro é um desejo antigo do Internacional e já esteve no radar anteriormente, porém o Colorado não conseguiu sucesso nas negociações. em 2024, atuando pelo Vitória, o atacante foi o artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, empatado com Yuri Alberto.

