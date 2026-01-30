Inter anuncia a contratação do centroavante Alerrandro

Jogador chega ao Beira-Rio emprestado até o fim da temporada. Colorado conseguiu desatar os nós para fechar com o jogador / Crédito: Jogada 10

O artilheiro chegou! O Inter anunciou nesta sexta-feira (30) a contratação do centroavante Alerrandro, que chega emprestado pelo CSKA, da Rússia, até o fim da atual temporada. Ele é aguardado em Porto Alegre nos próximos dias. De acordo com comunicado do Colorado, o jogador realizou exames médicos em Dubai, onde o CSKA realiza a sua intertemporada. Aliás, ele foi aprovado em todas as avaliações.

A negociação se arrastava por vários dias, mas o Inter tinha dificuldade em destravar as tratativas. Dessa maneira, a diretoria conseguiu convencer os russos pela liberação a tempo de o atacante atuar pelo Campeonato Gaúcho. Afinal, as inscrições se encerram nesta sexta-feira.

Alerrandro já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, dessa forma, já pode atuar pelo Inter. O jogador aguardava o acerto entre os clubes, mas demonstrava a vontade de retornar ao país para jogar no clube gaúcho. Aliás, ele reagia a postagens do Colorado nas redes sociais e passou a seguir alguns dos futuros companheiros. A direção do Inter já havia tentado contratar o atacante em outras oportunidades. Agora, em Porto Alegre, ele reencontrará Villagra, com quem atuava no CSKA até o início deste ano. O novo centroavante colorado chega com a credencial de ter sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2024, atuando pelo Vitória. Ele marcou 15 gols na ocasião e terminou empatado com Yuri Alberto, do Corinthians.