Inter anuncia a contratação do centroavante Alerrandro

O artilheiro chegou! O Inter anunciou nesta sexta-feira (30) a contratação do centroavante Alerrandro, que chega emprestado pelo CSKA, da Rússia, até o fim da atual temporada. Ele é aguardado em Porto Alegre nos próximos dias.
De acordo com comunicado do Colorado, o jogador realizou exames médicos em Dubai, onde o CSKA realiza a sua intertemporada. Aliás, ele foi aprovado em todas as avaliações.
A negociação se arrastava por vários dias, mas o Inter tinha dificuldade em destravar as tratativas. Dessa maneira, a diretoria conseguiu convencer os russos pela liberação a tempo de o atacante atuar pelo Campeonato Gaúcho. Afinal, as inscrições se encerram nesta sexta-feira.
Alerrandro já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, dessa forma, já pode atuar pelo Inter. O jogador aguardava o acerto entre os clubes, mas demonstrava a vontade de retornar ao país para jogar no clube gaúcho. Aliás, ele reagia a postagens do Colorado nas redes sociais e passou a seguir alguns dos futuros companheiros.
A direção do Inter já havia tentado contratar o atacante em outras oportunidades. Agora, em Porto Alegre, ele reencontrará Villagra, com quem atuava no CSKA até o início deste ano.
O novo centroavante colorado chega com a credencial de ter sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2024, atuando pelo Vitória. Ele marcou 15 gols na ocasião e terminou empatado com Yuri Alberto, do Corinthians.
Na atual temporada, Alerrandro entrou em campo em 19 partidas – dez delas como titular -, com dois gols marcados e uma assistência. Antes do Inter, o jogador havia passado pelo Atlético, Bragantino, Vitória e CSKA.
