Independiente del Valle rejeita segunda oferta do Vasco pelo atacante Spinelli

Independiente del Valle rejeita segunda oferta do Vasco pelo atacante SpinelliClube equatoriano sinaliza que investida do Cruz-Maltino não cumpre suas expectativas, especialmente pelo modelo de pagamento
O Vasco decidiu progredir em seu interesse pelo atacante Claudio Spinelli ao oficializar duas investidas ao Independiente Del Valle, do Equador. No entanto, segundo apuração do Jogada10, a segunda oferta do Cruz-Maltino não agradou ao clube equatoriano. Outra informação que o J10 conseguiu foi que um dos principais pontos de discordância foi o modelo de pagamento. A apuração descobriu que o desejo do “El Negriazul” aceita liberar o jogador somente com o pagamento à vista da compra. No entanto, o clube carioca propôs a quitação em parcelas.
Em tentativa de contato com o clube equatoriano, o Jogada10 recebeu a sinalização de que o Independiente Del Valle rejeitou a oferta do Vasco. Inclusive, um dirigente explicou a decisão.
“Efetivamente chegou para nós uma oferta, mas não cumpre com nossas expectativas”, justificou o membro da diretoria do Independiente Del Valle.
Vasco sofre quebra de expectativa com resposta
Depois de o Cruz-Maltino melhorar os valores, havia grande otimismo por um desfecho positivo na negociação. A investida do Vasco, aliás, apresentava dois modelos de negócio. Empréstimo com opção de compra, com o valor total da operação girando em torno de 2 milhões de dólares (quase R$ 10,5 milhões na cotação atual), ou a aquisição em definitivo de Spinelli por um valor inferior.
Spinelli já aceitou a proposta salarial do Cruz-Maltino e se animou com o projeto esportivo apresentado. O atacante chegaria para suprir a saída de Vegetti, mas recebendo bem menos que o Pirata.
Spinelli é argentino, tem 29 anos e viveu no ano passado a sua melhor temporada na carreira. Em 50 jogos pelo Independiente del Valle, o atacante marcou 28 gols e deu duas assistências. O jogador marcou nos dois jogos contra o Vasco, nos playoffs da Copa Sul-Americana. Desde então, o Cruz-Maltino passou a monitorar Spinelli, que deve reforçar o time a partir da próxima semana.
