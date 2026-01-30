Independiente del Valle rejeita segunda oferta do Vasco pelo atacante Spinelli

Clube equatoriano sinaliza que investida do Cruz-Maltino não cumpre suas expectativas, especialmente pelo modelo de pagamento / Crédito: Jogada 10

O Vasco decidiu progredir em seu interesse pelo atacante Claudio Spinelli ao oficializar duas investidas ao Independiente Del Valle, do Equador. No entanto, segundo apuração do Jogada10, a segunda oferta do Cruz-Maltino não agradou ao clube equatoriano. Outra informação que o J10 conseguiu foi que um dos principais pontos de discordância foi o modelo de pagamento. A apuração descobriu que o desejo do “El Negriazul” aceita liberar o jogador somente com o pagamento à vista da compra. No entanto, o clube carioca propôs a quitação em parcelas. Em tentativa de contato com o clube equatoriano, o Jogada10 recebeu a sinalização de que o Independiente Del Valle rejeitou a oferta do Vasco. Inclusive, um dirigente explicou a decisão.

“Efetivamente chegou para nós uma oferta, mas não cumpre com nossas expectativas”, justificou o membro da diretoria do Independiente Del Valle.

Vasco sofre quebra de expectativa com resposta Depois de o Cruz-Maltino melhorar os valores, havia grande otimismo por um desfecho positivo na negociação. A investida do Vasco, aliás, apresentava dois modelos de negócio. Empréstimo com opção de compra, com o valor total da operação girando em torno de 2 milhões de dólares (quase R$ 10,5 milhões na cotação atual), ou a aquisição em definitivo de Spinelli por um valor inferior.