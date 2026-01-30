Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Independiente del Valle rejeita segunda oferta do Vasco pelo atacante Spinelli

Clube equatoriano sinaliza que investida do Cruz-Maltino não cumpre suas expectativas, especialmente pelo modelo de pagamento
O Vasco decidiu progredir em seu interesse pelo atacante Claudio Spinelli ao oficializar duas investidas ao Independiente Del Valle, do Equador. No entanto, segundo apuração do Jogada10, a segunda oferta do Cruz-Maltino não agradou ao clube equatoriano. Outra informação que o J10 conseguiu foi que um dos principais pontos de discordância foi o modelo de pagamento. A apuração descobriu que o desejo do “El Negriazul” aceita liberar o jogador somente com o pagamento à vista da compra. No entanto, o clube carioca propôs a quitação em parcelas. 

Em tentativa de contato com o clube equatoriano, o Jogada10 recebeu a sinalização de que o Independiente Del Valle rejeitou a oferta do Vasco. Inclusive, um dirigente explicou a decisão. 

“Efetivamente chegou para nós uma oferta, mas não cumpre com nossas expectativas”, justificou o membro da diretoria do Independiente Del Valle.

 

Vasco sofre quebra de expectativa com resposta

Depois de o Cruz-Maltino melhorar os valores, havia grande otimismo por um desfecho positivo na negociação. A investida do Vasco, aliás, apresentava dois modelos de negócio. Empréstimo com opção de compra, com o valor total da operação girando em torno de 2 milhões de dólares (quase R$ 10,5 milhões na cotação atual), ou a aquisição em definitivo de Spinelli por um valor inferior. 

Spinelli já aceitou a proposta salarial do Cruz-Maltino e se animou com o projeto esportivo apresentado. O atacante chegaria para suprir a saída de Vegetti, mas recebendo bem menos que o Pirata. 

Spinelli é argentino, tem 29 anos e viveu no ano passado a sua melhor temporada na carreira. Em 50 jogos pelo Independiente del Valle, o atacante marcou 28 gols e deu duas assistências. O jogador marcou nos dois jogos contra o Vasco, nos playoffs da Copa Sul-Americana. Desde então, o Cruz-Maltino passou a monitorar Spinelli, que deve reforçar o time a partir da próxima semana. 

