Hulk e outros cinco são poupados de jogo do Atlético no Campeonato Mineiro

Intenção do técnico Jorge Sampaoli é dar um descanso para os jogadores após duas partidas desgastantes em sequência

O Atlético divulgou nesta sexta-feira (30) a lista de relacionados para o duelo diante do Pouso Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Hulk é ausência, além de outros cinco jogadores considerados titulares da equipe. São eles: o zagueiro Junior Alonso, o lateral-esquerdo Renan Lodi, o meio-campista Maycon e os atacantes Bernard e Dudu. A intenção do técnico Jorge Sampaoli é dar um descanso para os jogadores que vêm de uma sequência de dois jogos desgastantes – clássico diante do Cruzeiro e estreia no Brasileirão diante do Palmeiras. Vale lembrar que o campeonato nacional, nesta temporada, está sendo disputado paralelamente ao estadual.

Assim, do time considerado titular neste momento da temporada, apenas o goleiro Everson, o zagueiro Ruan e os meio-campistas Igor Gomes, Victor Hugo e Alan Franco estão relacionados para o jogo deste final de semana. Jogadores das categorias de base devem compor o banco de reservas para dar mais opções ao técnico do Galo.