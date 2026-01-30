Hulk e outros cinco são poupados de jogo do Atlético no Campeonato Mineiro

Hulk e outros cinco são poupados de jogo do Atlético no Campeonato MineiroIntenção do técnico Jorge Sampaoli é dar um descanso para os jogadores após duas partidas desgastantes em sequência
O Atlético divulgou nesta sexta-feira (30) a lista de relacionados para o duelo diante do Pouso Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Hulk é ausência, além de outros cinco jogadores considerados titulares da equipe. São eles: o zagueiro Junior Alonso, o lateral-esquerdo Renan Lodi, o meio-campista Maycon e os atacantes Bernard e Dudu.
A intenção do técnico Jorge Sampaoli é dar um descanso para os jogadores que vêm de uma sequência de dois jogos desgastantes – clássico diante do Cruzeiro e estreia no Brasileirão diante do Palmeiras. Vale lembrar que o campeonato nacional, nesta temporada, está sendo disputado paralelamente ao estadual.
Assim, do time considerado titular neste momento da temporada, apenas o goleiro Everson, o zagueiro Ruan e os meio-campistas Igor Gomes, Victor Hugo e Alan Franco estão relacionados para o jogo deste final de semana. Jogadores das categorias de base devem compor o banco de reservas para dar mais opções ao técnico do Galo.
Além disso, o zagueiro Ivan Roman e o lateral-direito Preciado foram liberados pelo Departamento Médico do clube. Os jogadores também estão entre os relacionados. Desta forma, o Atlético deve entrar em campo com Everson; Preciado, Ivan, Vitão e Pascini; Alexsander, Reinier, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Alan Minda e Cuello.
Atlético e Pouso Alegre se enfrentam no sábado (31), às 16h30 (de Brasília) pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O Galo é o terceiro colocado do Grupo A, com sete pontos em cinco jogos. Vale lembrar que restam apenas três rodadas para o fim da primeira fase e apenas os líderes de cada chave avançam.