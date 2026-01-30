Hamburgo x Bayern: onde assistir, escalações e arbitragem

Hamburgo x Bayern: onde assistir, escalações e arbitragemBávaros lideram o Alemão e têm 32 pontos de frente sobre o rival, que está próximo do Z2. Assim, mesmo fora de casa, são favoritos
Hamburgo e Bayern é um dos jogos mais tradicionais do futebol alemão e, hoje, os dois times históricos voltam a se enfrentar, em jogo pela 20ª rodada da Bundesliga. A partida será em Hamburgo, no XXXX, às 14h30 (horário de Brasília). No entanto, embora jogando fora de casa, o Bayern entra como grande favorito. Afinal, é líder disparado com 50 pontos e vai enfrentar um rival que tem história, mas, nos últimos anos, passou várias temporadas longe da elite, retornando agora em 2025/26.
Para se ter ideia, o Hamburgo tem apenas 18 pontos, ocupando a 14ª posição, quatro à frente do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Enquanto no turno, quando se enfrentaram na Allianz Arena, em Munique, levou uma goleada de 5 a 0 do Bayern, ainda assim, sua torcida é fiel e a expectativa é que, apesar do frio, o Volksparkstadion esteja lotado (57 mil).
Onde assistir
São quatro as opções para acompanhar o clássico entre Hamburgo e Bayern: SporTV, Onefootball, Goat e Xports, além disso, a transmissão começa a partir das 14h40 (horário de Brasília).
Como chega o Hamburgo
Yussuf Poulsen é a grande ausência do Hamburgo, devido a uma séria lesão no tornozelo direito, que o mantém afastado de campo até março. Por enquanto, ainda não se sabe se o técnico xxxx irá optar por um ou dois atacantes. Nesse sentido, Konigsdorffer, Fabio Vieira e Damion Downs brigam pelas vagas no setor ofensivo.
Como chega o Bayern
Apesar de Torando Laimer estar lesionado na panturrilha, o técnico Vincent Kompany conta com força máxima e muitas opções para escalar o time. Além disso, nada indica que Kane não estará à frente do ataque; o artilheiro da Bundesliga, com 30 gols, está em grande fase. No entanto, resta saber se Kompany poupará ou não os outros dois titulares, Michael Olise e Luis Díaz, dando assim oportunidade ao jovem Lennart Karl.
HAMBURGO X BAYERN
20ªrodada do Campeonato Alemão
Data e horário: 31/1/2026, às 11h30(de Brasília)
Local: Volksparkstadion, Hamburgo (ALE)
HAMBURGO: Fernandes; Capaldo, Vuskovic e Torunarigha; Jatta, Lokonga, Remberg e Muheim; Vieira, Konigsdorffer e Downs. Técnico:Merlin Polzin
BAYERN: Neuer; Bischof, Upamecano, Kim e Ito; Kimmich e Goretzka; Olise, Karl e Diaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany
Árbitro: Harm Osmers
Auxiliares: Dominik Schaal e Christian Gittelmann
VAR: Johann Pfeiffer
