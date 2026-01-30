Hamburgo x Bayern: onde assistir, escalações e arbitragem

Bávaros lideram o Alemão e têm 32 pontos de frente sobre o rival, que está próximo do Z2. Assim, mesmo fora de casa, são favoritos / Crédito: Jogada 10

Hamburgo e Bayern é um dos jogos mais tradicionais do futebol alemão e, hoje, os dois times históricos voltam a se enfrentar, em jogo pela 20ª rodada da Bundesliga. A partida será em Hamburgo, no XXXX, às 14h30 (horário de Brasília). No entanto, embora jogando fora de casa, o Bayern entra como grande favorito. Afinal, é líder disparado com 50 pontos e vai enfrentar um rival que tem história, mas, nos últimos anos, passou várias temporadas longe da elite, retornando agora em 2025/26. Para se ter ideia, o Hamburgo tem apenas 18 pontos, ocupando a 14ª posição, quatro à frente do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Enquanto no turno, quando se enfrentaram na Allianz Arena, em Munique, levou uma goleada de 5 a 0 do Bayern, ainda assim, sua torcida é fiel e a expectativa é que, apesar do frio, o Volksparkstadion esteja lotado (57 mil).

Onde assistir São quatro as opções para acompanhar o clássico entre Hamburgo e Bayern: SporTV, Onefootball, Goat e Xports, além disso, a transmissão começa a partir das 14h40 (horário de Brasília).