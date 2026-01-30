Guarani x Ponte Preta, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Clássico de Campinas é válido pela rodada 6 desta rodada do Campeonato Paulista. Saiba mais detalhes sobre o embate

Guarani e Ponte Preta duelam neste sábado (31), às 16h, no Brinco de Ouro da Princesa, no clássico de Campinas. O jogo é válido pela rodada 6 desta edição do Campeonato Paulista. O Bugre é o quinto colocado, com oito pontos. Já a Macaca está na lanterna, com apenas um.

A Voz do Esporte acompanha tudo, ao vivo, a partir de 14h30. O time já definido com um trio de ataque notável. Cesar Tavares vai com tudo na narração. Rafaella Carolina assume a bronca nos comentários. Por fim, Pedro Rigoni cuida das reportagens, claro, com seu enorme talento.