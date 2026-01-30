Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações distintas, times jogam neste sábado (31), às 16h30, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho
Já classificados para as quartas de final, Grêmio e Juventude se enfrentam neste sábado (31), às 16h30, pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Tricolor Gaúcho ocupa a liderança do Grupo B, com nove pontos, enquanto o Jaconero está na segunda posição do Grupo A, com 11 pontos, um menos que o líder Internacional. Assim, é a oportunidade para buscar a liderança na competição.

Onde assistir

A partida entre Grêmio e Juventude, pelo Campeonato Gaúcho, portanto, terá a transmissão ao vivo da RBS TV (TV aberta) e do Premiere.

Como chega o Grêmio

O Grêmio atravessa um período de ajustes após resultados abaixo do esperado e deve utilizar a partida como teste estratégico. No último jogo, o Tricolor Gaúcho perdeu para o Fluminense, pela estreia no Campeonato Brasileiro. Além disso, perdeu o Gre-Nal por 4 a 2, no Beira-Rio. Assim, o técnico Luís Castro avalia a possibilidade de rodar o elenco, já projetando o compromisso diante do Botafogo pela Série A, sem deixar de lado a disputa pela liderança da chave.

O Grêmio, aliás, conta com alguns lesionados. Kannemann, Braithwaite e Villasanti serão baixas para Luis Castro, enquanto João Pedro é dúvida após sentir um desconforto na coxa na última quarta-feira, contra o Flu. Em contrapartida, Monsalve pode voltar a ser opção para o português.

Como chega o Juventude

Do outro lado, o Juventude vive situação oposta. A equipe vem de três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre o Monsoon, que garantiu a classificação antecipada às quartas de final. Único invicto do Estadual, o clube de Caxias do Sul disputa a liderança do Grupo A e precisa vencer para não depender de critérios de desempate.

O técnico Maurício Barbieri já externou que foca na liderança. Para isso, o treinador conta com o bom sistema defensivo, que sofreu apenas dois gols em cinco jogos do Estadual. Além disso, o ataque jaconero está entre os melhores do torneio.

GRÊMIO x JUVENTUDE

Campeonato Gaúcho – 6ª rodada
Data-Hora: 31/1/2025 (sábado), às 16h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
GRÊMIO: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Viery e Caio Paulista; Dodi, Tiago e Willian; Pavón, Enamorado e André Henrique. Técnico: Luís Castro.
JUVENTUDE: Jandrei; Messias, Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Pablo Roberto, Mandaca e Alan Ruschel; Taliari e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.
Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos
Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Maurício Coelho Silva Penna
VAR: Rodrigo Brand da Silva

