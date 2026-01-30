Grêmio x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Grêmio x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15hEm situações distintas, times jogam neste sábado (31), às 16h30, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho
Neste sábado (31), já classificados para as quartas de final, Grêmio e Juventude se enfrentam. A bola rola às 16h30, pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Tricolor Gaúcho ocupa a liderança do Grupo B, com nove pontos, enquanto o Jaconero está na segunda posição do Grupo A, com 11 pontos, um menos que o líder Internacional. Assim, é a oportunidade para buscar a liderança na competição.
A Voz do Esporte inicia a transmissão ao vivo, a partir das 15h. Eduardo Rizzati narra o embate, com o auxílio luxuoso de Álvaro Martim nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.