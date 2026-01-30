Grêmio x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Neste sábado (31), já classificados para as quartas de final, Grêmio e Juventude se enfrentam. A bola rola às 16h30, pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Tricolor Gaúcho ocupa a liderança do Grupo B, com nove pontos, enquanto o Jaconero está na segunda posição do Grupo A, com 11 pontos, um menos que o líder Internacional. Assim, é a oportunidade para buscar a liderança na competição.

A Voz do Esporte inicia a transmissão ao vivo, a partir das 15h. Eduardo Rizzati narra o embate, com o auxílio luxuoso de Álvaro Martim nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.