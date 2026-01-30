Grêmio rescinde contrato com zagueiro Rodrigo Ely

Defensor estava fora dos planos do técnico Luís Castro e deve viajar nas próximas horas para acertar com Almería, da Espanha / Crédito: Jogada 10

O Grêmio anunciou, na tarde desta sexta-feira (30), a rescisão de contrato com o zagueiro Rodrigo Ely. A decisão, aliás, aconteceu após conversas no clube. Ele recebeu a informação de que não estaria nos planos do técnico Luis Castro para a sequência da temporada. Rodrigo Ely, aliás, estava no Grêmio desde 2023 e tinha vínculo até o fim de 2027. Nascido em Lajeado-RS, o jogador naturalizado italiano iniciou a carreira na Base Gremista, chamando a atenção de clubes europeus, onde atuou até retornar ao Tricolor em 2023.

Mesmo com a rescisão, Rodrigo Ely já tem negociação avançada para reforçar o Almería, da Espanha. O curioso é que esse foi o último clube do zagueiro antes de fechar com o Tricolor Gaúcho. A expectativa é de que ele viaje nas próximas horas para finalizar o acordo e realizar exames médicos. A informação é da ESPN.