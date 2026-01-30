Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio rescinde contrato com zagueiro Rodrigo Ely

Defensor estava fora dos planos do técnico Luís Castro e deve viajar nas próximas horas para acertar com Almería, da Espanha
O Grêmio anunciou, na tarde desta sexta-feira (30), a rescisão de contrato com o zagueiro Rodrigo Ely. A decisão, aliás, aconteceu após conversas no clube. Ele recebeu a informação de que não estaria nos planos do técnico Luis Castro para a sequência da temporada.

Rodrigo Ely, aliás, estava no Grêmio desde 2023 e tinha vínculo até o fim de 2027. Nascido em Lajeado-RS, o jogador naturalizado italiano iniciou a carreira na Base Gremista, chamando a atenção de clubes europeus, onde atuou até retornar ao Tricolor em 2023.

Mesmo com a rescisão, Rodrigo Ely já tem negociação avançada para reforçar o Almería, da Espanha. O curioso é que esse foi o último clube do zagueiro antes de fechar com o Tricolor Gaúcho. A expectativa é de que ele viaje nas próximas horas para finalizar o acordo e realizar exames médicos. A informação é da ESPN.

Na temporada passada, Rodrigo Ely jogou apenas nove jogos, sem gols e assistências. Em 2026, o técnico Luis Castro tem seis zagueiros à disposição. Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Noriega, Balbuena, Kannemann, Luis Eduardo e Viery. O número, afinal, é suficiente para enfrentar os desafios do ano.

