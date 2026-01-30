Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio negocia contratação de volante do Racing

Tricolor Gaúcho teve primeira proposta rejeitada, mas deve fazer nova investida para contratar Juan Ignacio Nardoni, de 23 anos
O Grêmio ainda está atento ao mercado da bola. O Tricolor Gaúcho abriu negociação para contratar o volante Juan Ignacio Nardoni, atualmente no Racing Club, da Argentina. O clube gaúcho já apresentou uma primeira proposta, que acabou sendo recusada pela equipe de Avellaneda. A informação é do “Uol”

No entanto, o Grêmio avalia novos valores e as condições para decidir se fará um novo movimento na tentativa de fechar o negócio.

Caso acerte com o Imorta, Juan Nardoni aparece como uma peça capaz de dinamizar o meio-campo, oferecendo equilíbrio entre marcação alta e saída de bola. Sua capacidade de jogar com a bola no pé pode ajudar o time de Luís Castro a ganhar fluidez na transição ofensiva.

Ele, afinal, destaca pela intensidade e pela mobilidade. Trata-se de um volante que oferece boa leitura defensiva, protege bem a bola e tem capacidade para pressionar alto, recuperando posses no campo adversário.

Aos 23 anos, ele é titular absoluto do Racing. O meio-campista chegou ao clube no início de 2023, após se destacar pelo Unión de Santa Fe, e desde então se consolidou como uma das principais peças da equipe argentina. O jogador teve grandes atuações na temporada passada, na qual disputou 40 partidas oficiais.

