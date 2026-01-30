Galvão Bueno enaltece volta de Lucas Paquetá ao Flamengo: “Impressiona”

Flamengo fecha acordo com o Wst Ham por mais de R$ 260 milhões para repatriar o meio-campista quase sete anos após a sua saída / Crédito: Jogada 10

O retorno de Lucas Paquetá ao futebol brasileiro e ao Flamengo causou amplo impacto e o narrador Galvão Bueno se manifestou sobre o episódio. Assim, o comunicador opinou através de suas redes sociais e enalteceu o desfecho positivo do negócio. O locutor também elogiou a capacidade financeira do Rubro-Negro. Afinal, uma proposta semelhante aos 42 milhões de euros (pouco mais de R$ 260 milhões na cotação atual) que foi feita ao West Ham, da Inglaterra, é vista com maior frequência em movimentações no mercado europeu. Galvão Bueno também considera que a escolha do meio-campista em voltar ao Brasil foi correta. Especialmente ao levar em consideração a Copa do Mundo.

“Paquetá de volta ao Flamengo!! A contratação mais cara da história do futebol brasileiro: 42 milhões de euros!! R$ 260 milhões!! A riqueza do Flamengo realmente impressiona!! O clube vai pagar 7 milhões de euros a mais que o que recebeu pela venda, em 2018!!”, ressaltou o profissional de comunicação.

“O Fla vendeu Paquetá ao Milan por 35 milhões de euros!! Paquetá vai ter que jogar muito, até porque acho que esse retorno é o caminho mais certo de levá-lo à Copa!!”,acrescentou o narrador. Retorno de Paquetá ao Flamengo inspira criação de funk A estreia ainda nem aconteceu, mas o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo já inspirou o lançamento de uma música assinada pelo DJ Zullu. O artista, que é amigo pessoaldo meia, mesclou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro com a marca do jogador para produzir um funk dedicado ao reforço. Zullu mantém relação próxima com o meia desde a primeira passagem do jogador pelo Flamengo. Torcedor do clube, o DJ tocou no casamento do Garoto do Ninho com Maria Eduarda Fournier, a Duda Fournier, em 2018, e participou de outros momentos da família.

Agora, o DJ decidiu agregar mais um capítulo à amizade com um lançamento que se insere no contexto da negociação de R$ 260 milhões. Zullu fez referências sobretudo à marca registrada do meia fora das quatro linhas, reconhecido por seus “passinhos”. “Essa jogada é envolvente, o Paquetá vai te ensinar. É só tu mexer o ‘ombrin’, balançando para lá e para cá. No passinho do Pa-que-tá”, diz um trecho.