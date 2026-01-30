Fluminense esbarra em valores e não tem conversas avançadas por centroavante

Tricolor busca nome de impacto que chegue para ser a solução no ataque e não cogita fechar a janela sem um reforço / Crédito: Jogada 10

O Fluminense mantém o drama na busca por um novo centroavante. A diretoria tricolor busca nome de impacto que chegue para ser a solução no ataque, mas esbarra nos valores pedidos, considerados fora da realidade. Dessa forma, ainda não há conversas avançadas com os nomes mapeados, de acordo com o “ge”. A diretoria tricolor já reuniu nomes e buscou informações. Há o entendimento que é necessário fazer um esforço financeiro para contratar um novo camisa 9. Contudo, o Fluminense trabalha com cautela. Afinal, o clube busca um jogador que agregue qualidade e também consiga sustentar a pressão da arquibancada — que está cada vez mais impaciente com o cenário de incerteza do ataque.

“Em toda a temporada tivemos conversas permanentes com a diretoria buscando as melhores opções para que a equipe siga crescendo. Não é uma posição fácil. Então, trazer por trazer não tem sentido. Contratar para deixar o torcedor contente não tem sentido. Temos que contratar um bom jogador. Há um consenso de que os reforços que chegaram são bons jogadores”, disse Zubeldía após a vitória sobre o Grêmio.