Fluminense anuncia sul-africano para time sub-20

Kgomotso Madiba, de 18 anos, é nascido em Pretória, na África do Sul, e assina até 2029 com o Tricolor das Laranjeiras / Crédito: Jogada 10

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (30/1) um novo reforço para sua equipe sub-20. Segundo o próprio clube carioca, o sul-africano Kgomotso Madiba, meia-atacante de 18 anos, assinou contrato até 2029, tornando-se em um novo moleque de Xerém. A assinatura se deu nesta sexta, no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras. Dessa forma, ele jogará com o time sub-20, sob o comando do técnico Felipe Canavan. Madiba celebrou o acordo com a equipe brasileira.

