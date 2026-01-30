Fluminense anuncia sul-africano para time sub-20

Fluminense anuncia sul-africano para time sub-20Kgomotso Madiba, de 18 anos, é nascido em Pretória, na África do Sul, e assina até 2029 com o Tricolor das Laranjeiras
O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (30/1) um novo reforço para sua equipe sub-20. Segundo o próprio clube carioca, o sul-africano Kgomotso Madiba, meia-atacante de 18 anos, assinou contrato até 2029, tornando-se em um novo moleque de Xerém.
A assinatura se deu nesta sexta, no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras. Dessa forma, ele jogará com o time sub-20, sob o comando do técnico Felipe Canavan. Madiba celebrou o acordo com a equipe brasileira.
“Sou muito grato ao Fluminense pela oportunidade de fazer o que mais gosto e me tornar um dos poucos sul-africanos na história a jogar no Brasil. Acredito que eu possa agregar ao time, então o torcedor deve esperar o melhor de mim. Estou aqui para ajudar a equipe com gols a ganhar títulos e espero aproveitar o futebol brasileiro para evoluir”, disse ao site oficial do clube.
Nascido em Pretória, na África do Sul, Madiba chega do Stars of Africa Football Academy, seu primeiro e, até então, único time. Ele estreou na equipe principal aos 15 anos e defende a seleção Sub-20 de seu país desde os 17, quando, em 2025, sagrou-se campeão da Copa Africana de Nações da categoria.