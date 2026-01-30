Fluminense acerta empréstimo de Lelê para o Pafos, do Chipre

Sem espaço nas Laranjeiras, centroavante será emprestado com opção de compra / Crédito: Jogada 10

Em meio a busca por um centroavante, o Fluminense abriu mão de uma das opções do elenco. Dessa forma, o Tricolor encaminhou o empréstimo de Lelê para o Pafos, do Chipre. O acordo prevê opção de compra, de acordo com o “ge”. Lelê já se despediu dos companheiros. O jogador, de 28 anos, embarca para o Chipre nesta sexta-feira (30) e se apresentará ao Pafos neste fim de semana. Este será o terceiro empréstimo do centroavante desde que foi contratado, em 2023.

No ano passado, Lelê esteve emprestado ao Atlético-GO. Por lá, disputou 17 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência. O jogador, no entanto, foi devolvido. Entretanto, não estava nos planos da comissão técnica de Luis Zubeldía. Mesmo assim, disputou um jogo no Carioca.