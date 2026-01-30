Fluminense acerta empréstimo de Lelê para o Pafos, do Chipre

Fluminense acerta empréstimo de Lelê para o Pafos, do ChipreSem espaço nas Laranjeiras, centroavante será emprestado com opção de compra
Em meio a busca por um centroavante, o Fluminense abriu mão de uma das opções do elenco. Dessa forma, o Tricolor encaminhou o empréstimo de Lelê para o Pafos, do Chipre. O acordo prevê opção de compra, de acordo com o “ge”.
Lelê já se despediu dos companheiros. O jogador, de 28 anos, embarca para o Chipre nesta sexta-feira (30) e se apresentará ao Pafos neste fim de semana. Este será o terceiro empréstimo do centroavante desde que foi contratado, em 2023.
No ano passado, Lelê esteve emprestado ao Atlético-GO. Por lá, disputou 17 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência. O jogador, no entanto, foi devolvido. Entretanto, não estava nos planos da comissão técnica de Luis Zubeldía. Mesmo assim, disputou um jogo no Carioca.
Lelê chegou ao Fluminense após se destacar pelo Volta Redonda, no Carioca de 2023. Na ocasião, ele foi o vice-artilheiro da competição, atrás de Germán Cano. Assim, ele fez parte do elenco campeão da Libertadores no mesmo ano, além da Recopa em 2024.
Desde que chegou ao Fluminense em 2023, Lelê soma 54 jogos, oito gols e cinco assistências. Em abril de 2024, o centroavante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e perdeu toda a temporada.
