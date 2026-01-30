Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo sonda Josmar, joia do Avaí com multa de R$ 18 milhões

Flamengo sonda Josmar, joia do Avaí com multa de R$ 18 milhões

Rubro-Negro demonstra interesse no atacante de 17 anos; Avaí nega proposta oficial, mas admite sondagem pelo artilheiro do time no ano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nem só de Lucas Paquetá vive o Flamengo. Isso porque o Rubro-Negro também virou seus olhos para o mercado de jovens talentos e identificou um alvo no futebol catarinense. O clube carioca demonstrou interesse na contratação de Josmar, atacante de apenas 17 anos que defende o Avaí. A promessa integra o elenco profissional do Leão da Ilha desde a temporada passada e chama a atenção pelo faro de gol precoce.

A diretoria do Avaí, ciente do potencial do atleta, agiu para se proteger no mercado. Em dezembro de 2025, o clube renovou o contrato do jogador até abril de 2028. O novo vínculo estipula uma multa rescisória de R$ 18 milhões para transferências nacionais. Apesar da sondagem rubro-negra, o presidente do clube catarinense, Bernardo Pessi, garantiu que ainda não existe uma proposta formal assinada na mesa.

Histórico de recordes

O interesse do Flamengo tem justificativa nos números. Josmar vive grande fase e ocupa o posto de artilheiro do Avaí na atual temporada, com dois gols marcados em cinco jogos disputados no Campeonato Catarinense. O desempenho atual confirma a expectativa criada em 2025, quando o atacante estreou no profissional balançando as redes.

O feito da estreia colocou o garoto na história da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao marcar em seu primeiro jogo, ele se tornou o atleta mais jovem a fazer um gol na era dos pontos corridos da competição nacional. Além do recorde, Josmar mostrou eficiência: ele precisou de apenas 60 minutos em campo para marcar na edição passada da Série B, consolidando-se como uma das revelações mais letais do torneio.

Agora, o Flamengo estuda a melhor forma de avançar na negociação para tirar a joia da Ressacada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar