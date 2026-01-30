Flamengo sonda Josmar, joia do Avaí com multa de R$ 18 milhões

Nem só de Lucas Paquetá vive o Flamengo. Isso porque o Rubro-Negro também virou seus olhos para o mercado de jovens talentos e identificou um alvo no futebol catarinense. O clube carioca demonstrou interesse na contratação de Josmar, atacante de apenas 17 anos que defende o Avaí. A promessa integra o elenco profissional do Leão da Ilha desde a temporada passada e chama a atenção pelo faro de gol precoce.

A diretoria do Avaí, ciente do potencial do atleta, agiu para se proteger no mercado. Em dezembro de 2025, o clube renovou o contrato do jogador até abril de 2028. O novo vínculo estipula uma multa rescisória de R$ 18 milhões para transferências nacionais. Apesar da sondagem rubro-negra, o presidente do clube catarinense, Bernardo Pessi, garantiu que ainda não existe uma proposta formal assinada na mesa.