Flamengo sonda Josmar, joia do Avaí com multa de R$ 18 milhões

Flamengo sonda Josmar, joia do Avaí com multa de R$ 18 milhõesRubro-Negro demonstra interesse no atacante de 17 anos; Avaí nega proposta oficial, mas admite sondagem pelo artilheiro do time no ano
Nem só de Lucas Paquetá vive o Flamengo. Isso porque o Rubro-Negro também virou seus olhos para o mercado de jovens talentos e identificou um alvo no futebol catarinense. O clube carioca demonstrou interesse na contratação de Josmar, atacante de apenas 17 anos que defende o Avaí. A promessa integra o elenco profissional do Leão da Ilha desde a temporada passada e chama a atenção pelo faro de gol precoce.
A diretoria do Avaí, ciente do potencial do atleta, agiu para se proteger no mercado. Em dezembro de 2025, o clube renovou o contrato do jogador até abril de 2028. O novo vínculo estipula uma multa rescisória de R$ 18 milhões para transferências nacionais. Apesar da sondagem rubro-negra, o presidente do clube catarinense, Bernardo Pessi, garantiu que ainda não existe uma proposta formal assinada na mesa.
Histórico de recordes
O interesse do Flamengo tem justificativa nos números. Josmar vive grande fase e ocupa o posto de artilheiro do Avaí na atual temporada, com dois gols marcados em cinco jogos disputados no Campeonato Catarinense. O desempenho atual confirma a expectativa criada em 2025, quando o atacante estreou no profissional balançando as redes.
O feito da estreia colocou o garoto na história da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao marcar em seu primeiro jogo, ele se tornou o atleta mais jovem a fazer um gol na era dos pontos corridos da competição nacional. Além do recorde, Josmar mostrou eficiência: ele precisou de apenas 60 minutos em campo para marcar na edição passada da Série B, consolidando-se como uma das revelações mais letais do torneio.
Agora, o Flamengo estuda a melhor forma de avançar na negociação para tirar a joia da Ressacada.