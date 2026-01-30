Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-Globo, Odinei Ribeiro tem data definida para estrear em novo projeto antes da Copa

O narrador deixou a emissora carioca para se tornar reforço de peso em nova e ousada estrutura digital esportiva, sobretudo no Mundial de 2026
Odinei Ribeiro já tem data para iniciar sua nova fase no jornalismo esportivo: 1º de março. Agora ex-Globo, o narrador estreia no Canal Goat na final do Campeonato Pernambucano, diretamente do Recife, para os jogos de ida e volta. A final está marcada para semana seguinte aos primeiros 90 minutos, no dia 08 de março.

O locutor chega como uma das principais apostas do projeto esportivo do Canal Goat, que soma quase cinco milhões de inscritos no Youtube. A plataforma ampliou seus investimentos em transmissões ao vivo para temporada e, para isso, contratou nomes experientes da narração no meio.

Náutico, Sport e Santa Cruz seguem vivos na disputa do título estadual. O Alvirrubro lidera a competição com 15 pontos, enquanto o Leão aparece na sequência com 11 e o Santinha ocupa a quarta colocação com 10.

Projeto Goat

Após a decisão, Odinei seguirá diretamente para outro compromisso, marcado para o dia 15 de março. O narrador embarcará para os Estados Unidos e dará início a cobertura da Copa do Mundo pelo Canal Goat. Ele, aliás, será o primeiro integrante da equipe a chegar ao país-sede do torneio de seleções.

Trata-se de um projeto que envolverá 32 profissionais, que ficarão espalhados entre as sedes da competição, com México e Canadá na lista. Odinei integrará esse grupo desde o início da operação internacional, em uma cobertura que marcará um novo patamar de ambição do canal no cenário esportivo digital.

Saída da Globo

A mudança acontece pouco tempo após sua despedida da Globo, oficializada no dia 6 de janeiro. À coluna F5, da Folha de S. Paulo, o narrador explicou a decisão depois de tanto tempo em outra casa.

“Foi uma decisão minha, totalmente minha. Foi uma conversa super tranquila. Estou em busca de realizar novos sonhos”, afirmou Odinei Ribeiro.

A trajetória começou na rádio Anchieta, em Itanhaém, cidade onde nasceu e deu os primeiros passos na narração esportiva. Contudo, o sonho só ganhou força e tornou-se mais palpável quando chegou em Santos e começou a se destacar no rádio.

Entre 1999 e 2005, Odinei integrou a Rádio Record e fez parte da equipe de Fiori Gigliotti. A partir de 2004, em paralelo, narrou jogos na TV Tribuna, afiliada da emissora carioca, e ficou conhecido como a voz do Santos na Libertadores. O reconhecimento abriu caminho para o SporTV.

trabalhos pontuais em 2007, a contratação fixa veio em 2008. Desde então, Odinei narrou partidas de Corinthians, Palmeiras e São Paulo e se consolidou também no basquete, como a principal voz do NBB desde 2011.

