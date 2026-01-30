ESPN renova com nove nomes do futebol e mantém base para próxima temporada

Com a renovação de nove contratos, a ESPN atestou a decisão de manter a espinha dorsal de sua cobertura de futebol para próxima temporada. A escolha preserva a equipe responsável pela linha editorial das transmissões, programas de estúdio e conteúdos distribuídos também pelo esporte no Disney+.

O grupo reúne comentaristas e narrador que ocupam espaços do estúdio às jornadas ao vivo. Permanecem, portanto, Edu Elias, Eugênio Leal, Osvaldo Pascoal, Mário Marra, Rodrigo Bueno, Mariana Pereira, William Tavares e André Donke no time dos comentários. Hugo Botelho seguirá como voz na grade de transmissões.