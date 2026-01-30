ESPN renova com nove nomes do futebol e mantém base para próxima temporada

ESPN renova com nove nomes do futebol e mantém base para próxima temporadaDecisão garante estabilidade na cobertura esportiva do canal, sobretudo no futebol, e para conteúdos Disney+
Com a renovação de nove contratos, a ESPN atestou a decisão de manter a espinha dorsal de sua cobertura de futebol para próxima temporada. A escolha preserva a equipe responsável pela linha editorial das transmissões, programas de estúdio e conteúdos distribuídos também pelo esporte no Disney+.
O grupo reúne comentaristas e narrador que ocupam espaços do estúdio às jornadas ao vivo. Permanecem, portanto, Edu Elias, Eugênio Leal, Osvaldo Pascoal, Mário Marra, Rodrigo Bueno, Mariana Pereira, William Tavares e André Donke no time dos comentários. Hugo Botelho seguirá como voz na grade de transmissões.
A empresa entende que a continuidade desses nomes reflete trajetórias longas no jornalismo esportivo. Além disso, valorizou-se uma relação construída ao longo dos anos com a própria emissora. Em vários desses casos, o caminho começou ainda no FOX Sports, antes da integração das marcas que concentrou os direitos e a produção esportiva.
Time esportivo ESPN
Eugênio Leal soma 13 anos no FOX Sports e mais cinco já na ESPN, sempre ligado à análise do futebol. Já Osvaldo Pascoal completa cinco temporadas na atual emissora, além do período anterior no canal que antecedeu a fusão.
Mário Marra alcança dez anos de casa, com atuação frequente em transmissões e debates. Rodrigo Bueno carrega 25 anos de carreira no jornalismo esportivo, também com passagem pelo FOX Sports, enquanto Mariana Pereira integra a equipe da ESPN há cinco anos.
André Donke soma nove temporadas na emissora e participa de diferentes formatos da programação. Por fim, Hugo Botelho completa 13 anos na grade, com atuação que vai além do futebol, incluindo narrações de modalidades como golfe e boxe.
