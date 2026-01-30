Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em má fase, Piton teve erros graves em três dos quatros jogos pelo Vasco no ano

Em má fase, Piton teve erros graves em três dos quatros jogos pelo Vasco no ano

Lateral-esquerdo acumula falhas que tem rendido derrotas ao Cruz-Maltino. Momento liga o alerta e clube intensifica negociação com Cuiabano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O início de temporada de Lucas Piton tem sido um desastre. O lateral-esquerdo disputou apenas quatro jogos e em três teve falhas graves que prejudicaram o Vasco. Ontem o jogador errou na saída de bola e na sequência do lance o Mirassol marcou o gol da virada que fez o Cruz-Maltino perder o jogo por 2 a 1.

No clássico com o Flamengo, Piton voltou a errar. O lateral cortou um cruzamento para a frente da área onde Carrascal estava livre para finalizar e marcar o gol que rendeu mais uma derrota ao Vasco. Já na estreia dos titulares no ano, o jogador foi expulso contra o Maricá, ainda no primeiro tempo, após ser desarmado na frente da área. Sorte dele que o Cruz-Maltino conseguiu vencer por 4 a 2.

LEIA MAIS: Vasco sofre oitava derrota nos últimos dez jogos do Brasileirão

Para piorar a situação de Lucas Piton, João Vitor “Mutano” entrou em seu lugar nos últimos dois jogos e conseguiu se destacar. O que impressiona é que o jogador é ponta-direita, tem jogado improvisado e melhor que o lateral-esquerdo titular.

Vasco negocia com Cuiabano

Dessa forma, o Vasco tem feito todos os esforços para contratar Cuiabano, ex-Botafogo e que joga no Nottingham Forest, da Inglaterra. O Cruz-Maltino já apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra, mas que prevê a obrigação de adquiri o jogador em definitivo em caso de metas alcançadas. O valor total da operação gira em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões).

A negociação está em andamento e é tratada com cautela. No entanto, o Vasco está disposto a esgotar todas as possibilidades para contar com Cuiabano. Até lá, o Cruz-Maltino vai ter que se contentar com Lucas Piton, que não vive uma boa fase.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar