Em má fase, Piton teve erros graves em três dos quatros jogos pelo Vasco no ano

Em má fase, Piton teve erros graves em três dos quatros jogos pelo Vasco no anoLateral-esquerdo acumula falhas que tem rendido derrotas ao Cruz-Maltino. Momento liga o alerta e clube intensifica negociação com Cuiabano
O início de temporada de Lucas Piton tem sido um desastre. O lateral-esquerdo disputou apenas quatro jogos e em três teve falhas graves que prejudicaram o Vasco. Ontem o jogador errou na saída de bola e na sequência do lance o Mirassol marcou o gol da virada que fez o Cruz-Maltino perder o jogo por 2 a 1.
No clássico com o Flamengo, Piton voltou a errar. O lateral cortou um cruzamento para a frente da área onde Carrascal estava livre para finalizar e marcar o gol que rendeu mais uma derrota ao Vasco. Já na estreia dos titulares no ano, o jogador foi expulso contra o Maricá, ainda no primeiro tempo, após ser desarmado na frente da área. Sorte dele que o Cruz-Maltino conseguiu vencer por 4 a 2.
Para piorar a situação de Lucas Piton, João Vitor “Mutano” entrou em seu lugar nos últimos dois jogos e conseguiu se destacar. O que impressiona é que o jogador é ponta-direita, tem jogado improvisado e melhor que o lateral-esquerdo titular.
Vasco negocia com Cuiabano
Dessa forma, o Vasco tem feito todos os esforços para contratar Cuiabano, ex-Botafogo e que joga no Nottingham Forest, da Inglaterra. O Cruz-Maltino já apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra, mas que prevê a obrigação de adquiri o jogador em definitivo em caso de metas alcançadas. O valor total da operação gira em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões).
A negociação está em andamento e é tratada com cautela. No entanto, o Vasco está disposto a esgotar todas as possibilidades para contar com Cuiabano. Até lá, o Cruz-Maltino vai ter que se contentar com Lucas Piton, que não vive uma boa fase.