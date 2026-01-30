Em má fase, Piton teve erros graves em três dos quatros jogos pelo Vasco no ano

Lateral-esquerdo acumula falhas que tem rendido derrotas ao Cruz-Maltino. Momento liga o alerta e clube intensifica negociação com Cuiabano / Crédito: Jogada 10

O início de temporada de Lucas Piton tem sido um desastre. O lateral-esquerdo disputou apenas quatro jogos e em três teve falhas graves que prejudicaram o Vasco. Ontem o jogador errou na saída de bola e na sequência do lance o Mirassol marcou o gol da virada que fez o Cruz-Maltino perder o jogo por 2 a 1. No clássico com o Flamengo, Piton voltou a errar. O lateral cortou um cruzamento para a frente da área onde Carrascal estava livre para finalizar e marcar o gol que rendeu mais uma derrota ao Vasco. Já na estreia dos titulares no ano, o jogador foi expulso contra o Maricá, ainda no primeiro tempo, após ser desarmado na frente da área. Sorte dele que o Cruz-Maltino conseguiu vencer por 4 a 2.