Cruzeiro sofre pior derrota da era SAF, e Tite fica pressionado

Goleada sofrida para o Botafogo por 4 a 0, na última quinta-feira, deixou o experiente treinador com baixo aproveitamento

A goleada por 4 a 0 sofrida para o Botafogo na última quinta-feira (29), na estreia no Campeonato Brasileiro, aumentou a pressão sobre Tite. Afinal, o Cruzeiro acumula três derrotas seguidas na temporada, pois já havia perdido para Democrata GV, no Mineirão, e Atlético, na Arena MRV, pelo Campeonato Mineiro.

Até o momento, o rendimento do treinador no comando do Cruzeiro não é bom. Em seis jogos, conquistou apenas duas vitórias, sobre Tombense e Uberlândia. Além da sequência atual, saiu derrotado também para o Pouso Alegre, na estreia no Mineiro. Assim, o aproveitamento é de apenas 33%.

Além disso, consolidou-se como o pior resultado da Raposa no Brasileirão desde 2012, quando a equipe sofreu goleada do Santos pelo mesmo placar. Aliás, é o pior resultado da era SAF, que teve início no fim de 2021.

No dia 3 de novembro de 2012, Neymar foi o grande nome da partida, ao marcar três gols. Felipe Anderson completou o marcador. Naquela edição do Brasileirão, o Cruzeiro ainda levaria outro 4 a 0, dessa vez do Coritiba.

Nem em 2019, ano do rebaixamento do Cruzeiro para a Segunda Divisão, o Cruzeiro sofreu uma derrota tão pesada. Na ocasião, levou de 4 a 1 em três oportunidades – para Fluminense, Grêmio e Santos.