Cristiano Ronaldo marca, e Al-Nassr segue firme na briga pela liderança do Saudita

CR7 chega a 961 gols, Al-Nassr vence o Al-Kholood e segue a três pontos da ponta da tabela

O Al-Nassr venceu o Al-Kholood por 2 a 0, nesta sexta-feira (30), e chegou à quarta vitória consecutiva no Campeonato Saudita. O resultado manteve a equipe comandada por Jorge Jesus firme na briga pela liderança, agora a apenas três pontos do topo, aproveitando mais um tropeço do Al Hilal. Os gols da partida foram marcados por Cristiano Ronaldo e Simakan.

Aos quase 41 anos, Cristiano Ronaldo voltou ser decisivo e chegou a 961 gols na carreira, mantendo a perseguição ao milésimo.

Além do triunfo, o Al-Nassr também se beneficiou do segundo empate seguido do Al-Hilal, enquanto o Al Ahli, próximo adversário do rival, encurtou a distância para a liderança, deixando a disputa ainda mais aberta.

O Al-Nassr volta a campo fora de casa contra o Al Riyadh e, na sequência, recebe o Al-Ittihad, atual campeão saudita. Já o Al-Hilal terá um confronto direto diante do Al Ahli, terceiro colocado.