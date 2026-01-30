Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians tem ausências de Memphis Depay e Matheuzinho em penúltimo treino antes da Supercopa

Jogadores ficaram na parte interna do CT do Timão durante aquecimento dos jogadores
Memphis Depay e Matheuzinho não participaram do início dos trabalhos no treinamento do Corinthians desta sexta-feira (30). As atividades do dia foram as penúltimas antes da disputa da Supercopa do Brasil diante do Flamengo, no domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.

Os dois jogadores ficaram na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava durante o aquecimento do time e apareceram em campo somente depois, enquanto os jogadores realizavam atividade de posse de bola e troca de passes. A dupla, no entanto, não participou do exercício e ficou apenas observando.

Apesar da ausência, o clube garante que a situação de Depay e Matheuzinho não preocupa para a decisão do título nacional. A assessoria de imprensa do Timão ainda afirmou que os dois atletas participaram normalmente do restante do treinamento, fechado à imprensa.

O Corinthians abriu os minutos iniciais das atividades desta sexta-feira para ps jornalistas que estavam no local para a apresentação de Kaio César. Entretanto, o Centro de Treinamento ficou sem energia, uma consequência dos temporais que atingem a cidade de São Paulo nos últimos dias.

Por conta desse cenário, o reforço do Timão não foi apresentado. Ainda não há confirmação de quando o jogador dará a sua primeira entrevista coletiva com a camisa do clube.

Depay fez sua estreia na temporada em Corinthians x Bahia

Vale lembrar que Memphis Depay fez sua estreia na temporada apenas na última quarta-feira (28), quando o Corinthians enfrentou o Bahia pela estreia no Brasileirão. O jogador foi titular no jogo do meio de semana e atuou por pouco mais de sessenta minutos.

O holandês vinha de um edema ósseo no joelho esquerdo e, por isso, perdeu os primeiros jogos da temporada realizando atividades de fortalecimento e fisioterapia. A intenção do estafe do Corinthians era justamente preparar o camisa 10 para a disputa da Supercopa.

O Corinthians ainda faz uma última atividade na manhã deste sábado (31) de olho na decisão do domingo. A delegação corintiana deve embarcar rumo a Brasília no início da tarde.

