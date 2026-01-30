Corinthians tem ausências de Memphis Depay e Matheuzinho em penúltimo treino antes da Supercopa

Jogadores ficaram na parte interna do CT do Timão durante aquecimento dos jogadores / Crédito: Jogada 10

Memphis Depay e Matheuzinho não participaram do início dos trabalhos no treinamento do Corinthians desta sexta-feira (30). As atividades do dia foram as penúltimas antes da disputa da Supercopa do Brasil diante do Flamengo, no domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. + LEIA MAIS: Corinthians não paga Depay e dívida com atacante chega aos R$ 30 milhões

Os dois jogadores ficaram na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava durante o aquecimento do time e apareceram em campo somente depois, enquanto os jogadores realizavam atividade de posse de bola e troca de passes. A dupla, no entanto, não participou do exercício e ficou apenas observando.

Apesar da ausência, o clube garante que a situação de Depay e Matheuzinho não preocupa para a decisão do título nacional. A assessoria de imprensa do Timão ainda afirmou que os dois atletas participaram normalmente do restante do treinamento, fechado à imprensa. O Corinthians abriu os minutos iniciais das atividades desta sexta-feira para ps jornalistas que estavam no local para a apresentação de Kaio César. Entretanto, o Centro de Treinamento ficou sem energia, uma consequência dos temporais que atingem a cidade de São Paulo nos últimos dias. Por conta desse cenário, o reforço do Timão não foi apresentado. Ainda não há confirmação de quando o jogador dará a sua primeira entrevista coletiva com a camisa do clube.

Depay fez sua estreia na temporada em Corinthians x Bahia Vale lembrar que Memphis Depay fez sua estreia na temporada apenas na última quarta-feira (28), quando o Corinthians enfrentou o Bahia pela estreia no Brasileirão. O jogador foi titular no jogo do meio de semana e atuou por pouco mais de sessenta minutos. O holandês vinha de um edema ósseo no joelho esquerdo e, por isso, perdeu os primeiros jogos da temporada realizando atividades de fortalecimento e fisioterapia. A intenção do estafe do Corinthians era justamente preparar o camisa 10 para a disputa da Supercopa. O Corinthians ainda faz uma última atividade na manhã deste sábado (31) de olho na decisão do domingo. A delegação corintiana deve embarcar rumo a Brasília no início da tarde.