Corinthians se surpreende com veto a Tchoca e desiste de reforçar defesa

Defesor não foi aprovado pelo exames médicos no clube italiano e passará por nova bateria avaliações no Timão

O Corinthians recebeu com surpresa a desistência do Torino, da Itália, de contratar o zagueiro João Pedro Tchoca, por empréstimo. O defensor não foi aprovado nos exames médicos pelo clube italiano e retornará ao Brasil nos próximos dias.

O Timão entende que a decisão do Torino aconteceu por uma interpretação médica. Afinal, o defensor não tem problema crônico e vinha sendo com relacionado com frequência pelo treinador Dorival Júnior. Ao retornar ao clube paulista, João Pedro passará por uma nova bateria de exames com o departamento médico. O Corinthians não divulgará o resultado dos exames médicos realizados pelo Torino.