Corinthians recusa proposta de clube turco por Yuri Alberto

Fenerbahçe havia oferido mais de R$ 110 milhões pelo atacante, mas Timão não quis abrir conversas por uma possível negociação

O Corinthians recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, pelo atacante Yuri Alberto. Os turcos ofereceram 18 milhões de euros, cerca de R$ 112 milhões, para contratar o jogador.

O Timão possui apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. Por conta disso, não quis abrir conversas com os turcos. A diretoria alvinegra só pensa em iniciar uma negociação quando conseguir garantir pelo menos 22 milhões de euros com o atacante. Ou seja, o valor seria próximo de 44 milhões de euros, já que o Zenit, da Rússia, possui a outra metade dos direitos do atacante.