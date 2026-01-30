Corinthians recusa proposta de clube turco por Yuri Alberto

Corinthians recusa proposta de clube turco por Yuri AlbertoFenerbahçe havia oferido mais de R$ 110 milhões pelo atacante, mas Timão não quis abrir conversas por uma possível negociação
O Corinthians recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, pelo atacante Yuri Alberto. Os turcos ofereceram 18 milhões de euros, cerca de R$ 112 milhões, para contratar o jogador.
O Timão possui apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. Por conta disso, não quis abrir conversas com os turcos. A diretoria alvinegra só pensa em iniciar uma negociação quando conseguir garantir pelo menos 22 milhões de euros com o atacante. Ou seja, o valor seria próximo de 44 milhões de euros, já que o Zenit, da Rússia, possui a outra metade dos direitos do atacante.
Essa é a terceira proposta que o Corinthians recusa pelo atacante nesta temporada. Anteriormente, Roma e Lazio chegaram a fazer ofertas por Yuri Alberto, porém, não chegaram aos valores pretendidos pela diretoria corintiana.