Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians recusa proposta de clube turco por Yuri Alberto

Corinthians recusa proposta de clube turco por Yuri Alberto

Fenerbahçe havia oferido mais de R$ 110 milhões pelo atacante, mas Timão não quis abrir conversas por uma possível negociação
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, pelo atacante Yuri Alberto. Os turcos ofereceram 18 milhões de euros, cerca de R$ 112 milhões, para contratar o jogador.

O Timão possui apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. Por conta disso, não quis abrir conversas com os turcos. A diretoria alvinegra só pensa em iniciar uma negociação quando conseguir garantir pelo menos 22 milhões de euros com o atacante. Ou seja, o valor seria próximo de 44 milhões de euros, já que o Zenit, da Rússia, possui a outra metade dos direitos do atacante.

Essa é a terceira proposta que o Corinthians recusa pelo atacante nesta temporada. Anteriormente, Roma e Lazio chegaram a fazer ofertas por Yuri Alberto, porém, não chegaram aos valores pretendidos pela diretoria corintiana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar