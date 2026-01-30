Corinthians não paga Depay e dívida com atacante chega aos R$ 30 milhões

Timão não consegue acertar pendências com o holandês e dificultam as conversas de renovação com o atleta / Crédito: Jogada 10

O Corinthians voltou à mesa de negociações para rever o parcelamento de uma dívida milionária com o atacante Memphis Depay. O débito, que gira em torno de R$ 30 milhões, envolve valores referentes a luvas e bônus por desempenho e se tornou um dos principais entraves do clube neste início de temporada. O acordo firmado no ano passado previa o pagamento de aproximadamente R$ 23 milhões. Estes seriam distribuídos em parcelas mensais entre dezembro de 2025 e março de 2026. No entanto, a diretoria alvinegra não conseguiu cumprir os termos estabelecidos, o que levou à necessidade de renegociação. Com a conquista da Copa do Brasil, novos bônus foram acionados em contrato, elevando ainda mais o montante devido ao jogador.

Diante do cenário, o departamento financeiro discute agora um novo modelo de pagamento, diferente do parcelamento acertado anteriormente. A pendência impacta diretamente qualquer tentativa de estender o vínculo de Memphis. O holandês tem contrato válido até 20 de junho e já está apto a assinar um pré-contrato com outro clube, podendo sair sem custos ao fim do compromisso.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o executivo de futebol Marcelo Paz indicou que existe abertura do atleta para seguir no clube. Contudo, a situação financeira precisa ser equacionada. “O que a gente sente é que existe, sim, uma vontade do Memphis de permanecer, mas isso passa necessariamente pela resolução dessas pendências financeiras”, afirmou o dirigente. A dívida bilionária do clube O Corinthians não conseguiu honrar, nos prazos previstos, o pagamento de luvas e premiações estipuladas em contrato, o que obrigou o clube a negociar, e agora renegociar, a dívida em meio a um cenário de forte restrição orçamentária. A situação é reflexo de um passivo que já ultrapassa R$ 2,8 bilhões, comprometendo o fluxo de caixa mesmo com receitas recentes.

Parte dos recursos recebidos pelo clube, como a premiação do Campeonato Brasileiro de 2025, o bônus pelo título da Copa do Brasil e um empréstimo de R$ 70 milhões obtido junto à Liga Forte União (LFU), foi direcionada a despesas operacionais e à quitação de pendências urgentes. Entre elas, o pagamento de R$ 41,3 milhões ao meia Matías Rojas e R$ 33,4 milhões ao Santos Laguna, do México. Medida necessária para encerrar o transfer ban que impediu o Corinthians de registrar jogadores por quase cinco meses. Além disso, parte da premiação da Copa do Brasil acabou sendo utilizada para o pagamento de bichos a atletas e funcionários. Assim, reduzindo ainda mais a margem financeira do clube. A gravidade do cenário ficou evidente também na desistência da contratação do meia Alisson, do São Paulo. O Timão se recusou a desembolsar R$ 1,5 milhão pelo empréstimo do jogador, mesmo com a negociação encaminhada. Desde que chegou ao Corinthians, Memphis Depay entrou em campo 66 vezes, conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, marcou 19 gols e distribuiu 14 assistências. Dentro de campo, o atacante segue sendo peça relevante, mas fora dele, sua permanência está diretamente ligada à capacidade do clube de reorganizar as finanças.