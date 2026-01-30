Corinthians confirma o retorno de Tchoca após negociação com o Torino melar

Defensor reprovou nos exames médicos do clube italiano e volta a integrar o elenco do Timão para o restante da temporada / Crédito: Jogada 10

O zagueiro João Pedro Tchoca voltou ao Corinthians e não seguirá para o Torino, da Itália. O empréstimo ao clube europeu, que incluía cláusula de obrigação de compra, foi desfeito após o jogador ser reprovado nos exames médicos. Em comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira (30/1), o Corinthians confirmou o retorno do atleta, sem entrar em detalhes sobre o motivo do cancelamento da negociação. O clube, no entanto, ressaltou que o defensor havia viajado em plenas condições de jogo.

“João Pedro acabou sendo liberado pelo Corinthians para se apresentar ao Torino com condições de jogo. O atleta, inclusive, foi relacionado para a partida contra o Velo Clube no último domingo. O zagueiro será reintegrado ao elenco retornando normalmente aos treinamentos. Contudo, não estará disponível para a Supercopa Rei em Brasília por não ter participado das atividades desta semana”, declarou o clube, em comunicado.

Tchoca tinha histórico de lesões no Corinthians A situação clínica de Tchoca chama atenção por um histórico de lesões ao longo da carreira. Ainda nas categorias de base, em outubro de 2019, o defensor sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, passou por cirurgia e teve o retorno aos gramados atrasado em razão da paralisação das competições durante a pandemia de Covid-19. Já em 2023, ele voltou a enfrentar problemas físicos, desta vez no tornozelo, o que resultou em seu corte de amistosos da seleção brasileira sub-20. Aliás, o acordo firmado com o Torino previa o empréstimo até o fim de junho, com valor fixado em 1,5 milhão de euros, cerca de R$ 9,5 milhões na cotação atual. Caso o zagueiro disputasse ao menos dez partidas pelo clube italiano, com um mínimo de 45 minutos em campo em cada uma, a compra estaria sendo efetivada por 4,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 28,2 milhões. O contrato ainda previa o pagamento de 1 milhão de euros, algo em torno de R$ 6,2 milhões, pelo cumprimento de metas esportivas. Além disso, garantiar ao Corinthians 12% do lucro em uma eventual venda futura do jogador por parte do Torino.