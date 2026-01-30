Conheçam os primeiros wildcards do Dibrados para a Kings League Brasil

Equipe que vai fazer sua estreia na competição já confirmou cinco nomes experientes e ainda guarda uma vaga para o próximo split / Crédito: Jogada 10

Novo integrante da Kings League Brasil, o Dibrados começa a ganhar forma e deixa claro que pretende brigar na parte de cima da tabela. A equipe já anunciou cinco wildcards para o próximo split e aposta em um elenco com bagagem internacional, passagem por grandes clubes e experiência em diferentes formatos do futebol. O J10 apresenta quem são os primeiros escolhidos do time. Os wildcards do Dibrados O primeiro nome confirmado foi Raphael Augusto, meio-campista revelado pelo Fluminense. Com carreira sólida, o jogador acumula passagens por Bangu e Boavista, além de ter atuado no DC United, dos Estados Unidos, e construído uma trajetória de sucesso no futebol asiático. Aliás, ele foi anunciado como o primeiro wildcard do Dibrados para a competição.

Outro reforço é Matheus Índio, cria de São Januário. O jogador chegou ao Vasco ainda criança, aos 11 anos, e se destacou nas categorias de base. Contudo, com poucas chances no time profissional vascaíno, buscou espaço fora do país, atuando por Estoril e Boavista, em Portugal, antes de retornar ao Brasil, onde defendeu equipes como Ipatinga e Botafogo-SP. Agora, inicia um novo capítulo como wildcard do Dibrados.

Destaques da Kings League Nations no time O ataque e a criatividade ficam por conta de Gabriel Costa, brasileiro que atua como camisa 10 da seleção dos Estados Unidos. Destaque da Kings World Cup Nations, o jogador foi um dos artilheiros defendendo a equipe norte-americana. Sua formação aconteceu no futebol universitário e profissional dos EUA, com passagem pelo Rochester NY FC. Assim, ele chega ao Dibrados como uma das principais apostas ofensivas para o próximo Split. No gol, o Dibrados contará com Luan Telles, um dos nomes mais respeitados do cenário mundial do Futebol 7. Campeão da Kings League Mena com o Dr7, o goleiro é frequentemente citado como um dos melhores do mundo na modalidade. Além disso, Luan também soma passagens por Vasco Fut7 e Savage, do México. Por fim, a equipe acertou a chegada de Luiggi Longo. Com passagem pelas categorias de base do futebol carioca, o jogador ganhou notoriedade no futsal, especialmente no cenário europeu. Agora, Luiggi leva seu talento para a Kings League Brasil vestindo a camisa do Dibrados.