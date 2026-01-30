Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clubes em crise mostram a magia do futebol

Parece que os deuses do futebol escolheram os dois clubes mais tumultuados por problemas neste início de competição para aprontar na 1ª rodada
O Campeonato Brasileiro começou com duas grandes surpresas. Não pelas pesadas camisas dos clubes, mas pelo momento que atravessam. No Morumbis, o São Paulo, às voltas com graves problemas financeiros e uma campanha ruim no Estadual, recebeu o todo-poderoso Flamengo, atual campeão e grande favorito ao título. Coisas do futebol.

O Tricolor mostrou um futebol de muita dedicação em campo e arrancou uma vitória de virada por 2 a 1. O time comandado por Hernán Crespo iniciou a partida meio assustado, entregando a bola e o domínio ao adversário. Porém, foi se firmando no decorrer do confronto e venceu com merecimento.

No Nilton Santos, o Botafogo, afogado nos problemas, trapalhadas e rolos de John Textor, encarou o Cruzeiro, clube que investiu pesado para tentar voltar a festejar a conquista da competição, o que não acontece há 12 anos. E o Glorioso foi avassalador em campo.

Após uma etapa inicial em que a Raposa de Tite foi um pouco melhor, o Alvinegro de Martín Anselmi voltou com tudo para o segundo tempo. Com um futebol de muita velocidade, bonito de se ver, fez 4 a 0, com um show do volante Danilo e do meia Montoro, largando na ponta do Brasileiro. Sem dúvida, até Textor deve ter ficado surpreso com o placar.

Parece que os deuses do futebol escolheram os dois clubes mais tumultuados por problemas neste início de competição para aprontar na primeira rodada. E, como a maratona está só começando, com certeza, vem muito mais por aí. Para delírio de uns e desespero de outros…

