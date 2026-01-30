Clubes em crise mostram a magia do futebol

Parece que os deuses do futebol escolheram os dois clubes mais tumultuados por problemas neste início de competição para aprontar na 1ª rodada / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Brasileiro começou com duas grandes surpresas. Não pelas pesadas camisas dos clubes, mas pelo momento que atravessam. No Morumbis, o São Paulo, às voltas com graves problemas financeiros e uma campanha ruim no Estadual, recebeu o todo-poderoso Flamengo, atual campeão e grande favorito ao título. Coisas do futebol. O Tricolor mostrou um futebol de muita dedicação em campo e arrancou uma vitória de virada por 2 a 1. O time comandado por Hernán Crespo iniciou a partida meio assustado, entregando a bola e o domínio ao adversário. Porém, foi se firmando no decorrer do confronto e venceu com merecimento.

No Nilton Santos, o Botafogo, afogado nos problemas, trapalhadas e rolos de John Textor, encarou o Cruzeiro, clube que investiu pesado para tentar voltar a festejar a conquista da competição, o que não acontece há 12 anos. E o Glorioso foi avassalador em campo.