Champions: playoffs terão reencontro de Real e Benfica e duelo francês

A Uefa sorteou nesta sexta-feira (30), em Nyon, na Suíça, os confrontos dos playoffs da Champions League, fase que vai apontar as últimas equipes classificadas para as oitavas de final do principal torneio de clubes da Europa. Ao todo, o sorteio estabeleceu oito duelos e, desde já, chamou a atenção para o reencontro entre Real Madrid e Benfica. As duas equipes se enfrentaram recentemente na rodada final da fase de liga e, naquela ocasião, o time português venceu por 4 a 2 em um jogo de desfecho dramático. Com direito a gol de goleiro nos acréscimos, o resultado tirou os espanhóis da classificação direta e, consequentemente, aumentou a expectativa para o novo confronto eliminatório.

Além disso, o sorteio definiu outros sete embates. O Monaco enfrenta o Paris Saint-Germain, enquanto o Galatasaray mede forças com a Juventus. Na Alemanha, o Borussia Dortmund recebe a Atalanta. Já o Qarabag encara o Newcastle, ao passo que o Club Brugge enfrenta o Atlético de Madrid. Por sua vez, o Bodo/Glimt terá pela frente a Inter de Milão, e o Olympiakos contará com o apoio da torcida contra o Bayer Leverkusen.

Neste formato de ida e volta, os clubes com melhor campanha na fase de liga decidem a classificação em casa. Dessa forma, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen terão o mando de campo nos jogos decisivos dos playoffs. Jogos já tem data Os confrontos acontecerão em duas semanas consecutivas. Primeiramente, os jogos de ida serão disputados nos dias 17 e 18 de fevereiro. Em seguida, as partidas de volta ocorrerão nos dias 24 e 25 do mesmo mês. Conforme o regulamento, as equipes que terminaram a fase de liga entre a nona e a 16ª colocação entraram no sorteio como cabeças de chave. Assim, garantiram o direito de decidir os confrontos em casa. O chaveamento, portanto, seguiu diretamente o desempenho na etapa classificatória, com os times organizados em pares, do 9º ao 24º lugar, distribuídos em oito potes distintos.

Enquanto isso, os clubes que encerraram a fase inicial entre os oito primeiros colocados avançaram diretamente às oitavas de final. O Arsenal, com 100% de aproveitamento em oito jogos, e o Bayern de Munique confirmaram a vaga de forma antecipada. Por fim, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City completaram o grupo e agora aguardam a definição dos vencedores dos playoffs para conhecer seus adversários na próxima fase. Paralelamente, a Uefa já confirmou data e local da grande decisão da Champions League. A final do torneio está marcada para o dia 30 de maio e será disputada em Budapeste, na Hungria. Confira os jogos dos playoffs da Champions – Atalanta x Borussia Dortmund

– Bayer Leverkusen x Olympiakos – Juventus x Galatasay – Atlético de Madrid x Club Brugge