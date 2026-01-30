CBF aumenta premiação para campeão da Supercopa do Brasil

A CBF divulgou, nesta sexta-feira (30), o aumento da premiação da Supercopa do Brasil 2026, que ocorrerá no domingo (1), às 16h, entre Flamengo e Corinthians, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Cada clube terá direito a R$ 6,35 milhões, valor que foi incrementado em R$ 300 mil em comparação à edição de 2025.

Além disso, a Conmebol vai enviar à CBF 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões) para o campeão. Com isso, o valor total para o vencedor da Supercopa do Brasil será de R$ 11,55 milhões. O vice-campeão, aliás, receberá R$ 6,35 milhões, assim como o vencedor.