Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF aumenta premiação para campeão da Supercopa do Brasil

CBF aumenta premiação para campeão da Supercopa do Brasil

Flamengo e Corinthians buscam título da competição, neste domingo (1), às 16h, no Mané Garrincha, em Brasília
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A CBF divulgou, nesta sexta-feira (30), o aumento da premiação da Supercopa do Brasil 2026, que ocorrerá no domingo (1), às 16h, entre Flamengo e Corinthians, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Cada clube terá direito a R$ 6,35 milhões, valor que foi incrementado em R$ 300 mil em comparação à edição de 2025.

Além disso, a Conmebol vai enviar à CBF 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões) para o campeão. Com isso, o valor total para o vencedor da Supercopa do Brasil será de R$ 11,55 milhões. O vice-campeão, aliás, receberá R$ 6,35 milhões, assim como o vencedor.

O jogo, afinal, simboliza a abertura da temporada nacional de futebol. O duelo coloca frente a frente o Flamengo (atual campeão do Campeonato Brasileiro) e o Corinthians (atual campeão da Copa do Brasil).

Com duas das principais torcidas do país, o estádio com capacidade para mais de 70 mil pessoas estará dividido meio a meio para abrigar os apaixonados. Antes de a bola rolar, os torcedores presentes assistirão ao show de abertura do cantor e compositor pernambucano João Gomes.

O duelo terá transmissão ao vivo de TV Globo, SporTV, GE TV e Premiere.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar