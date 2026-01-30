Caxias x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Caxias x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragemColorado vai até Caxias do Sul pela manutenção da liderança do Grupo A. Os donos da casa também buscam a ponta, só que do Grupo B
Neste sábado (31), o Internacional enfrenta o Caxias, no Centenário, em Caxias do Sul, pela 6ª e última rodada da primeira fase do Gauchão. Os dois times já estão classificados, no entanto, ainda possuem motivação para a partida, que é a liderança de seus grupos. O Colorado chega com moral após vencer o Grêmio na rodada anterior. Já o Grená vem de derrota para o São José.
Onde assistir?
SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
Como chega o Caxias?
Já classificado às quartas de final, o Grená joga pela liderança do Grupo B. Para isso, além de vencer o Internacional, precisa que o Grêmio perca para o Juventude. Os donos da casa contaram com força máxima e terão as voltas de Roberto e Welligton Reis.
Como chega o Internacional?
O Colorado também está classificado para as quartas de final do Gauchão. No entanto, o Internacional é o líder do Grupo A e precisa vencer para confirmar a posição. Em caso de tropeço, terá que secar o Juventude, uma missão ingrata já que para isso terá que torcer para o rival Grêmio. A tendência é de que o técnico Paulo Pezzolano poupe alguns titulares.
CAXIAS X INTERNACIONAL
Campeonato Gaúcho– 6ª rodada
Data e horário: 31/01/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)
Local: Centenário, em Caxias do Sul (RS)
Caxias:Léo Lang; Ronei, Andrés Robles, Mauricio e Roberto (Victor Sá); Wellington Reis, Dudu Vieira e Tomas Bastos; Calyson, Douglas Skilo e Jeam. Técnico: Fernando Marchiori.
Internacional:Anthoni; Aguirre, Felix Torres, Juninho e Alisson; Villagra, Bruno Henrique; Allex, Tabata e João Victor; João Bezerra. Técnico: Paulo Pezzolano.
Árbitro: Erico Andrade de Carvalho
Assistentes: Conrado Bittencourt Berger e Rodrigo Dahmer
VAR: Daniel Nobre Bins