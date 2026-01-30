Capital do futebol? Brasília vira a ‘queridinha’ do grande centro e até da Seleção Brasileira

Brasília tem se tornado a ‘queridinha’ do futebol, e não é de hoje que o estádio Mané Garrincha e a região se tornaram as novas meninas dos olhos de entidades, clubes e confederações. Além de inúmeros jogos de competições estaduais e nacionais nos últimos anos, já havia sido palco da Copa do Mundo de 2014, além da Copa das Confederações, no ano anterior. Aliás, promoveu a modalidade de futebol feminino e masculino nos Jogos Olímpicos de 2016. No dia 1o de fevereiro, mais um grande jogo acontecerá no local entre Corinthians x Flamengo, pela decisão da Supercopa do Brasil. Politicamente, a região teve laços de apoio à Conmebol quando a entidade mais precisou. Afinal, em meio à pandemia pelo Covid-19, em 2021, abrigou alguns jogos da Copa América naquele ano, após Argentina e Colômbia declinarem do pedido. Além disso, foi a primeira cidade a receber jogos com público, como Flamengo e Defensa y Justicia, pela Copa Libertadores. No mesmo ano, aconteceu a primeira decisão internacional no local, pela Recopa Sul-Americana de 2021, entre o mesmo Defesa y Justicia e o Palmeiras.

Em 2024, o Mané Garrincha ainda recebeu um jogo da Seleção Brasileira, na vitória de 4 a 0 sobre o Peru, pelas Eliminatórias da Copa. Aliás, sediou grandes jogos de times brasileiros, como o clássico Majestoso entre São Paulo e Corinthians.

Nas últimas temporadas, o estádio também foi palco de algumas decisões, entre eles, em 2021 e 2023, em dois grandes confrontos envolvendo Palmeiras e Flamengo. Na primeira oportunidade, os cariocas sagraram-se campeões nas penalidades, enquanto no outro ano, o Verdão venceu em jogo eletrizante por 4 a 3. Mané Garrincha: ponto turístico de Brasília De acordo com a secretaria de Turismo do estado, o Mané Garrincha se consolida como um dos principais pontos turísticos para quem está na capital do país. Assim como ocorre com o Palácio do Planalto, Planetário e Templo da Boa Vontade, entre outros locais, o estádio é um dos monumentos mais procurados do Distrito Federal aos finais de semana por turistas e brasilienses. O tour guiado, por exemplo, pode ser feito pelo valor de R$ 55 durante a semana, e R$ 80 aos finais de semana. O movimento de jogos, e também de shows em Brasília, que aumentou, fez a taxa de ocupação nos hotéis subir para 65,71% em 2023, fazendo ultrapassar o período pré-pandemia. Em 2019, por exemplo, a ocupação foi de 59,43%. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (Abih-DF), que prevê um projeção ainda maior para 2024. A arrecadação com ISS era de R$ 7 milhões em 2018, e em 2023 subiu para R$ 35 milhões.