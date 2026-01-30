Brenner destaca papel de Diniz para acerto com Vasco

Atacante admite que não estava nos planos em voltar ao Brasil e também comenta peso de substituir Rayan, agora no Bournemouth / Crédito: Jogada 10

Novo reforço do Vasco, Brenner foi apresentado, nesta sexta-feira (30), e – como já esperado – destacou a sua relação com o técnico Fernando Diniz com quem trabalhou no São Paulo e Fluminense. O atacante frisou que o treinador foi fundamental para as negociações com a Udinese, da Itália. Além disso, também comentou sobre as cobranças do comandante. “As conversas iniciaram em dezembro, quando Diniz me ligou. Não foi a primeira vez que ele me ligou depois que saí do São Paulo, quando trabalhamos juntos. Sempre procurou saber como eu estava, as situações (da carreira) enquanto esteve empregado ou não. Temos uma relação boa fora do campo, e dentro de campo também tivemos quando trabalhamos juntos. As primeiras conversas foram com ele apresentando o projeto, o interesse, e pedindo para dar seguimento às negociações”, disse antes de complementar.

“Temos uma boa relação devido a alguns períodos de convivência, difíceis e ótimos. Ele foi muito eficiente em me fazer entender o meu lugar no futebol, no São Paulo, onde eu estava. Foi muito feliz em me dar oportunidade, mas antes disso, conversou comigo e me fez entender. Fora de campo, sempre busca ajudar os atletas. Dentro de campo, cobra bastante. Tem sua forma de cobrar, mas não tá ali para prejudicar ninguém”.

Brener também admitiu que não estava nos planos voltar ao futebol brasileiro. No entanto, gostou do projeto cruz-maltino. “No momento não estava nos planos voltar ao Brasil, mas o projeto que me foi apresentado do Vasco. Já conhecia a grandeza, já joguei contra a torcida e foi muito difícil. Então jogar por esse clube gigantesco e ter essa torcida ao meu lado, com certeza me empolgou”, afirmou. Substituir Rayan Perguntado sobre o peso de substituir Rayan, Brenner parabenizou o jogador negociado com o Bournemouth pela carreira. Ao falar sobre as próprias características, se definiu como um centroavante de maior mobilidade..

“Parabenizar o Rayan pelo que fez no Vasco, a trajetória dele, acompanhei um pouco da história e do que estava vivendo aqui. Desejo boa sorte. Veho para somar, sou um jogador voluntário para a equipe. Acredito eu que tenho ótima finalização e que me movimento bastante, atacando as profundidas. Não sou um centroavante de área, mas de mais mobilidade, que busca sempre o caminho do gol”, ressaltou. “Eu cresci com pressão. Venho de uma realidade muito difícil, fui para o São Paulo muito cedo, cresci num clube que sempre teve pressão na base ou no profissional”, concluiu. Pelo Cruz-Maltino, Rayan disputou 99 partidas pelo time profissional, marcou 25 gols e deu duas assistências. No entanto, Brenner não estipulou uma meta de gols na temporada.

“A gente sempre quer mais, mas ainda não fiz essa conta comigo. O mais importante são os três pontos. Se eu tiver oportunidade de marcar, farei de tudo para estar concentrado e ser eficiente. O grupo me recebeu muito bem. Já conhecia alguns jogadores, o ambiente é incrível. Foram muito amigos, parceiros, e me deixaram bem à vontade. Evander quer voltar Brenner também comentou sobre Evander, cria do Vasco, no Cincinnati, dos Estados Unidos. Durante a negociação, o jogador revelou ter conversado com o amigo: “O Evander é um grande amigo que eu ganhei no futebol, pessoa incrível, jogador de alto nível. Quando começaram as negociações, começamos a conversar, me apresentou o clube, falou que a torcida era apaixonada, que eu iria gostar muito. Fazendo uma confissão aqui, ele tá doido para voltar também. É uma grande amizade que eu tive, que me ajudou muito nessa negociação, a entender o clube e perceber a dimensão, o carinho dos torcedores”, revelou.