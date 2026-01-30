Brasileirão tem maior número de gols na primeira rodada desde 2019

Foram 30 gols em dez jogos, garantindo média de três gols por partida; em 2019, número da primeira rodada foi de 33

A primeira rodada do Brasileirão 2026 chegou ao fim e já há o que debater. Afinal, com 30 gols, esta é a rodada inaugural com o maior número de bolas nas redes desde 2019. Na ocasião, segundo levantamento realizado pela CBF, nesta sexta-feira (30/1), foram 33 tentos em dez partidas.

Dessa forma, houve média de três gols por jogo realizado. A vitória da Chapecoense sobre o Santos por 4 a 2 ajudou a elevar o número, sendo a partida com a maior quantidade de gols. Depois, os jogos com mais tentos foram a goleada por 4 a 0 do Botafogo sobre o Cruzeiro, e o empate por 2 a 2 entre Atlético-MG e Palmeiras. Curiosamente, esta foi a única igualdade da rodada.