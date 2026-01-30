Brasileirão tem maior número de gols na primeira rodada desde 2019

Brasileirão tem maior número de gols na primeira rodada desde 2019Foram 30 gols em dez jogos, garantindo média de três gols por partida; em 2019, número da primeira rodada foi de 33
A primeira rodada do Brasileirão 2026 chegou ao fim e já há o que debater. Afinal, com 30 gols, esta é a rodada inaugural com o maior número de bolas nas redes desde 2019. Na ocasião, segundo levantamento realizado pela CBF, nesta sexta-feira (30/1), foram 33 tentos em dez partidas.
Dessa forma, houve média de três gols por jogo realizado. A vitória da Chapecoense sobre o Santos por 4 a 2 ajudou a elevar o número, sendo a partida com a maior quantidade de gols. Depois, os jogos com mais tentos foram a goleada por 4 a 0 do Botafogo sobre o Cruzeiro, e o empate por 2 a 2 entre Atlético-MG e Palmeiras. Curiosamente, esta foi a única igualdade da rodada.
O número é bastante superior ao Brasileirão de 2025, aliás, quando saíram somente 21 gols – média de 2,1 por jogo. Em 2024, o número chegou perto: 28. Em 2023 e 2022, foram 26 gols. Um ano antes, em 2021, foram 25 tentos, com 20 (menor número) em 2020. Em 2019, porém, foram 33 gols, com média de 3,3.
Volante na artilharia do Brasileirão
Dentre os dez jogos da rodada, somente um jogador conseguiu marcar dois gols. O volante Danilo, do Botafogo, que surge, assim, na liderança da artilharia do certame. Foi na goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, no Nilton Santos, nesta quinta-feira (29/1). Outros 26 jogadores estão empatados com um gol cada. No âmbito das assistências, somente Erick, do Vitória, contribuiu com duas. Assim, 17 atletas surgem com um passe para gol cada.