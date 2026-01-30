Barcelona renova contrato de Fermín López

Barcelona renova contrato de Fermín LópezMeia-atacante de 22 anos amplia vínculo até 2031 após se firmar no time principal e acumular bons números pelo clube
O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (30) a renovação de contrato de Fermín López, meia de 22 anos revelado pelas categorias de base do clube. O novo vínculo estende a permanência do jogador até 2031, dois anos a mais em relação ao contrato anterior, que ia até 2029.
Conhecido pela intensidade, chegada frequente à área e boa presença ofensiva, Fermín vive grande fase na temporada 2025/26. Em 27 partidas disputadas com a camisa blaugrana, ele soma 10 gols e 11 assistências, números que reforçam sua importância no elenco.
No Barcelona desde 2016, quando chegou à La Masia aos 13 anos, o meia passou por um empréstimo ao Linares na temporada 2022/23 antes de se firmar no time principal no ano seguinte. Desde então, já acumula 114 jogos, com 29 gols e 22 assistências.
