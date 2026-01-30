Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após falha decisiva, Ronaldo retoma prestígio no Internacional com Pezzolano

Após falha decisiva, Ronaldo retoma prestígio no Internacional com Pezzolano

Volante supera erro decisivo da última temporada, participa de todos os jogos do ano e se destaca tanto na criação quanto na marcação
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O meio-campista Ronaldo vive um momento de recuperação e afirmação no Internacional neste início de temporada. Com atuações consistentes, o volante se destaca ao lado de Rafael Borré como um dos principais nomes do time e deixa para trás o erro decisivo que marcou a eliminação do clube na última edição da Copa do Brasil. Como resultado, o jogador recuperou prestígio no elenco e passou a figurar como um dos homens de confiança do técnico Paulo Pezzolano.

Desde o começo do ano, Ronaldo participou de todos os compromissos do Inter, cenário que reforça sua importância no grupo. Nesse recorte, apenas o zagueiro Victor Gabriel e os meio-campistas Bruno Tabata e Allex, formado nas categorias de base, apresentam a mesma regularidade. Além disso, o camisa 16 teve influência direta nos dois primeiros triunfos da equipe na temporada.

Na estreia pelo Campeonato Gaúcho, o volante deu a assistência para o gol da virada sobre o Novo Hamburgo. Na sequência, voltou a ser decisivo ao participar da jogada que abriu o placar na goleada sobre o Monsoon, novamente pelo Estadual. Assim, Ronaldo consolidou sua presença tanto na organização ofensiva quanto no equilíbrio do meio-campo. 

Além da contribuição ofensiva, o jogador também chama atenção pelo desempenho defensivo. Até aqui, o volante registra média de 5,5 recuperações de bola e 3,2 desarmes por partida. Paralelamente, apresenta alto índice de acerto nos passes, com 92% de precisão, o que reforça sua relevância na construção das jogadas. Mesmo na derrota para o Athletico, na estreia do Internacional no Campeonato Brasileiro, Ronaldo manteve rendimento elevado, com índice de acerto ainda superior à média da temporada.

Recuperação de prestígio no Colorado

O atual momento representa uma resposta de Ronaldo após um período de baixa. Na reta final da última temporada, o volante perdeu espaço após cometer uma falha determinante na eliminação do Inter para o Fluminense, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Aquela partida, inclusive, marcou sua última atuação no ano, já que o jogador precisou passar por uma artroscopia no joelho.

Agora, o bom desempenho surge como sinal de reação individual e coletiva. A evolução do volante, somada à confiança demonstrada por Pezzolano, indica uma retomada gradual de respaldo dentro do clube. Contratado em janeiro de 2025, após passagem pelo Juventude e por indicação do então técnico Roger Machado, Ronaldo busca consolidar de vez seu espaço e ajudar o Internacional a deixar para trás a imagem de uma temporada marcada por instabilidade.    

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar