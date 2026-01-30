Após falha decisiva, Ronaldo retoma prestígio no Internacional com Pezzolano

Volante supera erro decisivo da última temporada, participa de todos os jogos do ano e se destaca tanto na criação quanto na marcação / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Ronaldo vive um momento de recuperação e afirmação no Internacional neste início de temporada. Com atuações consistentes, o volante se destaca ao lado de Rafael Borré como um dos principais nomes do time e deixa para trás o erro decisivo que marcou a eliminação do clube na última edição da Copa do Brasil. Como resultado, o jogador recuperou prestígio no elenco e passou a figurar como um dos homens de confiança do técnico Paulo Pezzolano. Desde o começo do ano, Ronaldo participou de todos os compromissos do Inter, cenário que reforça sua importância no grupo. Nesse recorte, apenas o zagueiro Victor Gabriel e os meio-campistas Bruno Tabata e Allex, formado nas categorias de base, apresentam a mesma regularidade. Além disso, o camisa 16 teve influência direta nos dois primeiros triunfos da equipe na temporada.

Na estreia pelo Campeonato Gaúcho, o volante deu a assistência para o gol da virada sobre o Novo Hamburgo. Na sequência, voltou a ser decisivo ao participar da jogada que abriu o placar na goleada sobre o Monsoon, novamente pelo Estadual. Assim, Ronaldo consolidou sua presença tanto na organização ofensiva quanto no equilíbrio do meio-campo.