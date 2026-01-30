Anselmi rasga elogios a Danilo e Montoro em “noite maravilhosa” do Botafogo

Treinador analisou a goleada do Glorioso sobre o Cruzeiro por 4 a 0 no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O técnico Martin Anselmi rasgou elogios à dupla Danilo e Montoro, destaques do Botafogo na goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, na estreia das equipes no Brasileirão. Sobre o primeiro, o treinador do Glorioso afirmou que o atleta tem potencial para jogar mais e continua longe do seu máximo desempenho. “Danilo sabe o nível de jogador que ele é. Do que eu o conheço e observei, acho que ainda está muito longe do teto. Falei para ele: temos que trabalhar muito para que ele volte ao lugar em que deve estar. Ele pode se transformar em um jogador muito importante, não só para nós, mas também para o Brasil. Os gols são consequência”, disse o argentino.

Vale lembrar que Danilo marcou dois dos quatro gols do Alvinegro, atuando um pouco mais avançado, com a tarefa de invadir a área para finalizar jogadas. Com relação a Montoro, Anselmi usou o bom humor ao dizer o que pede para o jogador na equipe. O técnico ainda exaltou a inteligência do atleta em campo.

“Montoro tem que jogar como (camisa) 10 e correr como oito. Já falei para ele. Ele trabalha para isso, é um jogador muito inteligente. Não é apenas bom, é também inteligente. É tudo que um treinador quer. Mas também quero valorizar o trabalho de toda a equipe”, disse o comandante do Glorioso. Noite maravilhosa de Anselmi no Botafogo Na mesma entrevista, Anselmi valorizou a vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro. Para além da goleada sobre “uma das melhores equipes” da competição, o técnico ainda afirmou que o jogo tem um significado especial para ele e sua comissão técnica. Isso porque, na última temporada, Anselmi foi alvo de muitas críticas no comando do Porto (Portugal), último clube que dirigiu antes do Botafogo. O argentino foi demitido da equipe em julho de 2025, após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Diante deste contexto, a vitória sobre o Cruzeiro foi chamada de “noite maravilhosa” pelo treinador.