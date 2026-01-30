Anselmi atinge marca importante em menos de um mês no Botafogo

Anselmi atinge marca importante em menos de um mês no BotafogoInquieto, técnico rosarino supera antecessores no Glorioso. Comprometimento é palavra-chave para o jovem comandante. Saiba mais!
Sob as ordens de Martín Anselmi, o elenco do Botafogo se apresentou no dia 4 de janeiro, no Espaço Lonier. Ou seja, o jovem treinador rosarino tem menos de um mês no Mais Tradicional, tempo suficiente, porém, para o comandante da equipe alvinegra estabelecer uma marca importante neste início de trabalho. A goleada sobre o Cruzeiro por 4 a 0, na última quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 1 do Campeonato Brasileiro, só reforçou uma tendência positiva do técnico argentino.
Pela primeira vez desde que saiu do modelo associativo para o de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em março de 2022, o clube conta com um treinador que assegurou um aproveitamento de 100% nos três primeiros embates. Nem o aclamado Artur Jorge, considerado o melhor da história, teve um início tão avassalador. Com Anselmi, no Carioca e Brasileirão, o Alvinegro mostrou autoridade no tapetinho, passando por Volta Redonda, Bangu e Cruzeiro. Sete gols marcados e nenhum sofrido, números convincentes e difíceis de serem superados pelos sucessores.
Anselmi arranca na liderança, mesmo com elenco curto
Apesar de tantos predicados alvissareiros e um triunfo mastodôntico sobre um dos postulantes ao título brasileiro, Martín Anselmi não se ilude e sabe que trilhará um caminho muito árduo em 2026. Primeiro, por conta da falta de profundidade do elenco, conforme o próprio treinador argentino já frisou. Há também o ambiente de incertezas das tensões nos bastidores da SAF, inclusive, sem previsão de trégua ou prazo para acabar.
“Precisamos ter os pés no chão e entender que o campeonato é muito longo. O importante, assim, é competir jogo a jogo. E, para competir, você precisa entender o que ocorre no jogo, lance a lance. Contra o Cruzeiro, tivemos muitos momentos com boa pressão, que conseguimos criar situações de gol. Mas também tivemos momentos em que sofremos juntos, porque o rival tem qualidade e dominou nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. Corrigimos no intervalo, mudamos algumas coisas. Voltamos a sofrer, fizemos algumas trocas que surtiram efeito”, analisou Anselmi ao ser questionado pela equipe de reportagem do Jogada10.
Em contrapartida, Martín Anselmi também é consciente do apetite do grupo que tem nas mãos. A missão do rosarino, no Mais Tradicional, é moldar, então, um plantel que briga até o último instante. Este é o primeiro passo para construir um time com mentalidade vencedora.
“Os jogadores do Botafogo estão sempre prestando atenção, focados no trabalho. É um prazer comandá-los. Nesse primeiro jogo, era importante ganhar, mas também é importante para um técnico que chega a um país novo ter a classe dos jogadores que disponho. Eles fazem minha tarefa ser muito mais fácil. É mérito deles lutar como lutam, jogar como jogam e serem valentes para atuarem da nossa forma, porque não é simples”, agregou o técnico bielsista.
Treinadores do Botafogo, na era SAF, durante os três primeiros jogos*
Luis Castro (março de 2022 a junho de 2023)
Botafogo 1 x 3 Corinthians
Ceará 0 x 2 Botafogo
Goianiense 1 x 1 Botafogo
Bruno Lage (julho a outubro de 2023)
Botafogo 1 x 1 Patronato (ARG)
Santos 2 x 2 Botafogo
Botafogo 4 x 1 Coritiba
Lucio Flavio (outubro a novembro de 2023)
Fluminense 0 x 2 Botafogo
América-MG 1 x 2 Botafogo
Botafogo 1 x 1 Paranaense
Tiago Nunes (novembro de 2023 a fevereiro de 2024)
Fortaleza 2 x 2 Botafogo
Botafogo 1 x 1 Santos
Coritiba 1 x 1 Botafogo
Artur Jorge (abril a dezembro de 2024)
LDU (ECU) 1 x 0 Botafogo
Cruzeiro 3 x 2 Botafogo
Botafogo 1 x 0 Goianiense
Renato Paiva (março a junho de 2025)
Palmeiras 0 x 0 Botafogo
Universidad de Chile 1 x 0 Botafogo
Botafogo 2 x 0 Juventude
Davide Ancelotti (julho a dezembro de 2025)
Vasco 0 x 2 Botafogo
Botafogo 0 x 0 Vitória
Sport 0 x 1 Botafogo
Martín Anselmi
Botafogo 1 x 0 Volta Redonda
Botafogo 2 x 0 Bangu
Botafogo 4 x 0 Cruzeiro
*O J10 não leva em consideração os interinos
