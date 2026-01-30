Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anselmi atinge marca importante em menos de um mês no Botafogo

Anselmi atinge marca importante em menos de um mês no Botafogo

Inquieto, técnico rosarino supera antecessores no Glorioso. Comprometimento é palavra-chave para o jovem comandante. Saiba mais!
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sob as ordens de Martín Anselmi, o elenco do Botafogo se apresentou no dia 4 de janeiro, no Espaço Lonier. Ou seja, o jovem treinador rosarino tem menos de um mês no Mais Tradicional, tempo suficiente, porém, para o comandante da equipe alvinegra estabelecer uma marca importante neste início de trabalho. A goleada sobre o Cruzeiro por 4 a 0, na última quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 1 do Campeonato Brasileiro, só reforçou uma tendência positiva do técnico argentino.

Pela primeira vez desde que saiu do modelo associativo para o de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em março de 2022, o clube conta com um treinador que assegurou um aproveitamento de 100% nos três primeiros embates. Nem o aclamado Artur Jorge, considerado o melhor da história, teve um início tão avassalador. Com Anselmi, no Carioca e Brasileirão, o Alvinegro mostrou autoridade no tapetinho, passando por Volta Redonda, Bangu e Cruzeiro. Sete gols marcados e nenhum sofrido, números convincentes e difíceis de serem superados pelos sucessores.

Anselmi arranca na liderança, mesmo com elenco curto

Apesar de tantos predicados alvissareiros e um triunfo mastodôntico sobre um dos postulantes ao título brasileiro, Martín Anselmi não se ilude e sabe que trilhará um caminho muito árduo em 2026. Primeiro, por conta da falta de profundidade do elenco, conforme o próprio treinador argentino já frisou. Há também o ambiente de incertezas das tensões nos bastidores da SAF, inclusive, sem previsão de trégua ou prazo para acabar.

“Precisamos ter os pés no chão e entender que o campeonato é muito longo. O importante, assim, é competir jogo a jogo. E, para competir, você precisa entender o que ocorre no jogo, lance a lance. Contra o Cruzeiro, tivemos muitos momentos com boa pressão, que conseguimos criar situações de gol. Mas também tivemos momentos em que sofremos juntos, porque o rival tem qualidade e dominou nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. Corrigimos no intervalo, mudamos algumas coisas. Voltamos a sofrer, fizemos algumas trocas que surtiram efeito”, analisou Anselmi ao ser questionado pela equipe de reportagem do Jogada10.

Em contrapartida, Martín Anselmi também é consciente do apetite do grupo que tem nas mãos. A missão do rosarino, no Mais Tradicional, é moldar, então, um plantel que briga até o último instante. Este é o primeiro passo para construir um time com mentalidade vencedora.

“Os jogadores do Botafogo estão sempre prestando atenção, focados no trabalho. É um prazer comandá-los. Nesse primeiro jogo, era importante ganhar, mas também é importante para um técnico que chega a um país novo ter a classe dos jogadores que disponho. Eles fazem minha tarefa ser muito mais fácil. É mérito deles lutar como lutam, jogar como jogam e serem valentes para atuarem da nossa forma, porque não é simples”, agregou o técnico bielsista.

Treinadores do Botafogo, na era SAF, durante os três primeiros jogos*

Luis Castro (março de 2022 a junho de 2023)

Botafogo 1 x 3 Corinthians
Ceará 0 x 2 Botafogo
Goianiense 1 x 1 Botafogo

Bruno Lage (julho a outubro de 2023)

Botafogo 1 x 1 Patronato (ARG)
Santos 2 x 2 Botafogo
Botafogo 4 x 1 Coritiba

Lucio Flavio (outubro a novembro de 2023)

Fluminense 0 x 2 Botafogo
América-MG 1 x 2 Botafogo
Botafogo 1 x 1 Paranaense

Tiago Nunes (novembro de 2023 a fevereiro de 2024)

Fortaleza 2 x 2 Botafogo
Botafogo 1 x 1 Santos
Coritiba 1 x 1 Botafogo

Artur Jorge (abril a dezembro de 2024)

LDU (ECU) 1 x 0 Botafogo
Cruzeiro 3 x 2 Botafogo
Botafogo 1 x 0 Goianiense

Renato Paiva (março a junho de 2025)

Palmeiras 0 x 0 Botafogo
Universidad de Chile 1 x 0 Botafogo
Botafogo 2 x 0 Juventude

Davide Ancelotti (julho a dezembro de 2025)

Vasco 0 x 2 Botafogo
Botafogo 0 x 0 Vitória
Sport 0 x 1 Botafogo

Martín Anselmi

Botafogo 1 x 0 Volta Redonda
Botafogo 2 x 0 Bangu
Botafogo 4 x 0 Cruzeiro

*O J10 não leva em consideração os interinos 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar