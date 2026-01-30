Anderson Talisca detona presidente do Al Nassr nas redes sociais

Atacante brasileiro respondeu, em tom de desabafo, críticas feitas por Abdullah Al-Majed / Crédito: Jogada 10

Apesar da trajetória com números importantes na passagem pelo Al Nassr (Arábia Saudita), o atacante Anderson Talisca passa longe de ter boa relação com a alta cúpula do clube árabe. Não por acaso, ele protagonizou um desabafo que foi direcionado para o presidente da representação do Oriente Médio, Abdullah Al-Majed. Para a imprensa da Arábia Saudita, Al-Majed fez uma avaliação da passagem do avante de 31 anos que, hoje, defende as cores do Fenerbahçe (Turquia). Na sua análise, Talisca tinha problemas de ordem física em demasia e não tinha comportamento tático de contribuição para o sistema defensivo:

“Anderson Talisca tem dois problemas: lesões e seu estilo de jogo. Ele não contribui muito para a defesa e não pressiona o adversário. Parte da razão para a saída de Talisca é que nem o Cristiano Ronaldo e nem Talisca pressionam o adversário ou ajudam marcar. É difícil depender de ambos e jogar com duas deficiências.”

Com isso, o jogador brasileiro usou a seção de comentários de um veículo árabe para discorrer de maneira crítica sobre a avaliação de Abdullah Al-Majed. Nesse sentido, ele garante que a sua saída do Al Nassr em nada teve a ver com o caráter técnico: “A nova estrutura do Al Nassr passou a ser mais voltada para negócios, e eu honestamente já não me encaixo mais nisso. Fui um dos primeiros a chegar nessa nova fase e passei por toda a transição para a nova era do clube. Mesmo assim, não respeitaram a minha história com o clube nem com os torcedores; simplesmente agiram como se nada estivesse acontecendo.” “Por esse motivo, considero uma falta de respeito com os torcedores do Al-Nassr fazer esse tipo de declaração sem contar a verdade. Eles me empurraram para fora porque eu estava marcando gols demais e estava ‘atrapalhando’. Eles até me forçaram a pedir para sair. Os números não mentem: gols: 77, assistências: 17, participações diretas em gols: 93; título: Copa Árabe”, acrescentou Anderson Talisca.