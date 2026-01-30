Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anderson Talisca detona presidente do Al Nassr nas redes sociais

Atacante brasileiro respondeu, em tom de desabafo, críticas feitas por Abdullah Al-Majed
Apesar da trajetória com números importantes na passagem pelo Al Nassr (Arábia Saudita), o atacante Anderson Talisca passa longe de ter boa relação com a alta cúpula do clube árabe. Não por acaso, ele protagonizou um desabafo que foi direcionado para o presidente da representação do Oriente Médio, Abdullah Al-Majed.

Para a imprensa da Arábia Saudita, Al-Majed fez uma avaliação da passagem do avante de 31 anos que, hoje, defende as cores do Fenerbahçe (Turquia). Na sua análise, Talisca tinha problemas de ordem física em demasia e não tinha comportamento tático de contribuição para o sistema defensivo:

“Anderson Talisca tem dois problemas: lesões e seu estilo de jogo. Ele não contribui muito para a defesa e não pressiona o adversário. Parte da razão para a saída de Talisca é que nem o Cristiano Ronaldo e nem Talisca pressionam o adversário ou ajudam marcar. É difícil depender de ambos e jogar com duas deficiências.”

Com isso, o jogador brasileiro usou a seção de comentários de um veículo árabe para discorrer de maneira crítica sobre a avaliação de Abdullah Al-Majed. Nesse sentido, ele garante que a sua saída do Al Nassr em nada teve a ver com o caráter técnico:

“A nova estrutura do Al Nassr passou a ser mais voltada para negócios, e eu honestamente já não me encaixo mais nisso. Fui um dos primeiros a chegar nessa nova fase e passei por toda a transição para a nova era do clube. Mesmo assim, não respeitaram a minha história com o clube nem com os torcedores; simplesmente agiram como se nada estivesse acontecendo.”

“Por esse motivo, considero uma falta de respeito com os torcedores do Al-Nassr fazer esse tipo de declaração sem contar a verdade. Eles me empurraram para fora porque eu estava marcando gols demais e estava ‘atrapalhando’. Eles até me forçaram a pedir para sair. Os números não mentem: gols: 77, assistências: 17, participações diretas em gols: 93; título: Copa Árabe”, acrescentou Anderson Talisca.

Em seu atual clube, o brasileiro contabiliza 60 partidas com 29 gols, cinco assistências e a conquista da Supercopa da Turquia, no ano passado.


Futebol Internacional

