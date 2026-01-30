América-RN perde 18 pontos no Potiguar por relacionar atleta irregular

Mecão relaciona lateral-direito Elias, que ainda não assinou contrato profissional mesmo com 20 anos. Potyguar Seridoense também foi punido / Crédito: Jogada 10

O América-RN cometeu um erro grave e perdeu 18 pontos no Campeonato Potiguar. O clube, afinal, relacionou de forma irregular o lateral-direito Elias, de 20 anos, nas três primeiras rodadas do Estadual. A punição foi divulgada pela Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) nesta sexta-feira. Além do Mecão, o Potyguar Seridoense também recebeu denúncia por ter dois jogadores, Fabrício e Toró, na mesma situação que Elias. Porém, perdeu 15 pontos por essa irregularidade. Invicto, o Alvirrubro de Natal era líder da competição, com 10 pontos, e caiu para a penúltima posição, com -8. Já o Potyguar foi para a lanterna, com -12. Assim, as equipes podem cair para segunda divisão do Estadual.

Os casos ainda vão passar por análise no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). Caberá recurso de qualquer decisão, e os casos podem chegar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Elias não entrou em campo em nenhuma das partidas. Entretanto, entrou na relação das partidas com “contrato amador, mesmo já tendo 20 anos de idade, o que fere o parágrafo 3° do artigo 19 do Regulamento Específico da 1ª Divisão do Campeonato Potiguar 2026, que veda a participação de atleta não profissional a partir da data que completa 20 anos”. A FNF ainda informou que notícia infração foi assinada por todos os outros seis clubes do Campeonato Potiguar: ABC, Globo, Laguna, Potiguar, QFC e Santa Cruz-RN. Em nota, o Dragão, aliás, afirmou que não existe qualquer fraude nesse caso e que ele é, “no máximo, uma discussão de natureza interpretativa sobre dispositivos regulamentares”. Além disso, o afirmou que seu departamento jurídico está tomando “todas as medidas necessárias para o esclarecimento dos fatos”.

Veja a nota do América-RN Na última quarta-feira (28), foram divulgadas notícias na imprensa sobre a suposta utilização de atleta irregular pelo América no Campeonato Potiguar 2026 e a possibilidade de aplicação de penalidades esportivas. O que podemos afirmar desde já, como todos bem sabem, é que inexiste qualquer tipo de fraude, omissão de informação, tentativa de obtenção de vantagem indevida ou dolo a qualquer adversário e ao bom andamento do campeonato. A situação envolve, no máximo, uma discussão de natureza interpretativa sobre dispositivos regulamentares, tema que está sendo tratado com responsabilidade e serenidade pelas instâncias competentes.